Fine vita, dibattito a Civitavecchia • Terzo Binario News

Venerdì 26 giugno, alle ore 18.00, presso la Compagnia Portuale di Civitavecchia, si terrà un convegno dedicato al tema del fine vita, promosso dalla consigliera regionale Marietta Tidei.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di Filomena Gallo, avvocata e segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, dei consiglieri regionali Marietta Tidei e Claudio Marotta, primi firmatari della proposta di legge sul fine vita depositata in Consiglio regionale del Lazio oltre due anni fa e che, ad oggi, non è stata ancora incardinata nelle commissioni competenti dalla maggioranza di centrodestra.

Interverranno inoltre Rocco Berardo, consigliere nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, Pietro Insolera dell’associazione Libertà e Giustizia e Giosuè De Felici, in rappresentanza dei Giovani Democratici della Provincia di Roma.

L’incontro sarà l’occasione per approfondire gli aspetti giuridici, politici e sociali legati al tema del fine vita, alla luce dei più recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale che hanno ulteriormente definito il quadro normativo e i diritti dei cittadini in materia di autodeterminazione nelle scelte di fine vita.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla proposta di legge regionale presentata nel Lazio, con l’obiettivo di garantire tempi certi e procedure uniformi per l’accesso alle prestazioni già previste dalla normativa e dalla giurisprudenza vigente.

Nel corso dell’evento sarà inoltre possibile firmare la proposta di legge di iniziativa popolare regionale recentemente lanciata dall’Associazione Luca Coscioni.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza e rappresenta un’importante occasione di confronto e informazione su un tema che coinvolge diritti fondamentali, libertà individuali e responsabilità delle istituzioni.