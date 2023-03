Testa di Lepre, mancato ricambio generazionale nelle aziende zootecniche • Terzo Binario News

Aumento dei costi, dell’energia e dei mangimi fanno alzare il prezzo della carne

Le aziende zootecniche del territorio cominciano ad alzare bandiera bianca. Il ricambio generazionale va a rilento il che preoccupa il settore delle carne. Ad influire purtroppo sono una serie di fattori che non danno sicurezza ai giovani.

“La vendita della carne sta crescendo ma quello che preoccupa è il cambio generazionale delle aziende agricole che probabilmente non hanno futuro perché non c’è il ricambio generazionale”, ha dichiarato Gianluca Di Lauro, della Cooperativa Testa di Lepre.

Oggi l’imprenditore agricolo non ha tutele e garanzie ed è scontato che le aziende a conduzione familiari vengano lasciate al proprio destino.

“Ci vogliono più sostegni ma anche la valorizzazione del ruolo dell’imprenditore agricolo”, prosegue Di Lauro.

Oggi a pesare sono sicuramente gli aumenti dei costi, dall’energia, i consumi i mangimi e sul bilancio influiscono molto, facendo aumentare il prezzo di acquisto della carne.

“Sì, c’è stato un aumento dei prezzi dell’acquisto, ma ci vuole una profonda analisi economica della produzione affinché le aziende non siano in perdita. Non siamo preoccupati come cooperativa, ma sul futuro e sul ricambio generazionale sicuramente sì”, conclude.