Illuminazione a San Liborio, lavori quasi terminati • Terzo Binario News

Procedono verso la conclusione i lavori di pubblica illuminazione in Via Nuova di San Liborio, dove restano da posizionare soltanto cinque pali per completare l’intervento. All’opera si aggiungono dieci nuovi punti luce in Via Orto di Santa Maria I e III: un ampliamento rispetto al progetto iniziale, inserito in corso d’opera perché ritenuto necessario per assicurare una copertura adeguata anche in quei tratti.

A fare il punto è l’assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti. “Siamo ormai alle battute finali in Via Nuova di San Liborio: con la posa degli ultimi cinque pali l’intervento sarà completato,” afferma.

“Lungo il percorso abbiamo ritenuto opportuno andare oltre le previsioni del progetto, aggiungendo dieci punti luce in Via Orto di Santa Maria, perché in quei tratti l’illuminazione era davvero necessaria. Su via Santi Bartoli abbiamo proceduto ad installare nuovi punti luce che prima non c’erano. Sono scelte che facciamo ascoltando le esigenze di chi lo vive ogni giorno.”

“La pubblica illuminazione è un elemento essenziale per la sicurezza e per il decoro dei nostri quartieri,” ha concluso Scilipoti.