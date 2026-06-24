Esercitazione della Guardia Costiera alla torre petrolifera di Civitavecchia • Terzo Binario News

Nella mattinata odierna, nelle acque antistanti il porto di Civitavecchia presso la piattaforma off- shore della società “Italpetroli” si è svolta un’importante esercitazione semestrale antincendio, antinquinamento e di ricerca e soccorso coordinata dalla Capitaneria di porto di Civitavecchia.

L’attività addestrativa ha simulato un complesso scenario emergenziale sviluppatosi durante le operazioni di discarica di carburante aeronautico “Jet A1” da parte della motocisterna “Histria Perla”, con l’innesco di un incendio sulla piattaforma e il conseguente sversamento di idrocarburi in mare.

L’esercitazione ha consentito di testare l’efficacia dei piani di emergenza, delle procedure di soccorso e dei meccanismi di coordinamento tra le diverse amministrazioni e i soggetti operativi coinvolti, confermando l’elevato livello di preparazione e la capacità di risposta del sistema di protezione marittima e ambientale.

La Sala Operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia ha assicurato il coordinamento generale delle operazioni, attivando tempestivamente i dispositivi di soccorso marittimo, antincendio e antinquinamento e garantendo il costante raccordo tra tutti i soggetti intervenuti.

Determinante si è rivelata la sinergia istituzionale tra Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia Municipale, Servizi sanitari di emergenza, Protezione Civile, Autorità portuale, Operatori dei servizi tecnico-nautici (piloti, rimorchiatori ed ormeggiatori) e delle società specializzate nel contrasto all’inquinamento marino.

Le unità navali della Guardia Costiera hanno provveduto al recupero dei naufraghi simulati, mentre il personale dei Vigili del Fuoco ha effettuato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della piattaforma. Contestualmente, le unità della Guardia di Finanza e dei Carabinieri hanno garantito la cornice di sicurezza dello scenario operativo.

Particolare rilevanza ha assunto il dispositivo di contrasto all’inquinamento marino, attuato attraverso l’impiego delle unità specializzate delle società “Castalia” e “Tecnomate”, con il supporto dei soggetti istituzionali coinvolti, a tutela dell’ambiente marino e del litorale.

L’attività ha inoltre evidenziato l’importanza del contributo assicurato dagli operatori portuali, dagli ormeggiatori, dai piloti del porto e dai rimorchiatori, la cui professionalità costituisce un elemento fondamentale per la sicurezza delle operazioni marittime e portuali.

L’esercitazione conferma come il modello di cooperazione tra amministrazioni dello Stato, enti territoriali, organismi di soccorso e operatori del settore rappresenti uno strumento essenziale per affrontare efficacemente situazioni di emergenza complesse.

La sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell’ambiente marino costituiscono obiettivi condivisi che trovano concreta realizzazione attraverso il costante addestramento del personale e il consolidamento delle capacità operative interforze e interistituzionali.

“Il Comandante della Capitaneria di porto, Capitano di Vascello (CP) Cosimo NICASTRO, ha dichiarato: esercitazioni come questa odierna sono di fondamentale importanza dal punto di vista della formazione continua degli equipaggi presenti in mare e nelle sale operative nonché per accrescere competenze, professionalità, sinergie e capacità di coordinamento di tutti gli operatori coinvolti. Queste attività rappresentano un momento di confronto e di collaborazione tra istituzioni militari, civili e sanitarie per il miglioramento costante delle procedure di intervento a salvaguardia della sicurezza in mare e a tutela dell’ambiente marittimo, per essere sempre pronti ad intervenire con immediatezza e risolutezza di fronte ad ogni possibile ed eventuale emergenza in mare.”

La Capitaneria di Porto di Civitavecchia rinnova il proprio impegno nel promuovere iniziative addestrative e operative finalizzate al continuo miglioramento della capacità di risposta alle emergenze, rafforzando la cultura della sicurezza, della prevenzione e della cooperazione istituzionale.