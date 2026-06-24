A Tolfa si costruisce la nuova squadra 2026-2027 • Terzo Binario News

Comincia a prendere forma la rosa del Tolfa 2026-2027, fra conferme e nuovi arrivi. La squadra di Emiliano Cafarelli assume una certa fisionomia dopo i tanti addii dei giorni scorsi.

E allora ecco gli arrivi: si comincia con Simone Attardo, difensore fresco di primo posto nel girone C di Promozione con il Fregene.

«Attardo porta esperienza, leadership e grande affidabilità al reparto arretrato, qualità che ne hanno fatto uno dei difensori più apprezzati della categoria negli ultimi anni.

La sua presenza garantirà maggiore solidità alla retroguardia del Tolfa e, in coppia con Gianluigi Salvato, formerà senza dubbio uno dei tandem difensivi più competitivi e temuti della categoria. Una coppia che promette sicurezza, esperienza e qualità al servizio della squadra» scrivono dalla Pacifica. Con lui approda in collina anche Roland Ergemlidze, difensore classe 2003 con trascorsi tra Montespaccato, Trastevere e Aranova. Dopo un lungo stop causato da un serio infortunio al ginocchio, il giocatore è pronto a rimettersi in gioco e a tornare protagonista. Il reparto offensivo collinare poi si consolida con due innesti. Si tratta di Michael Dipilato, già accostato ai biancorossi nei giorni scorsi, ovvero un centravanti di quasi 2 metri reduce da una stagione da protagonista con il Fregene culminata con la vittoria del campionato insieme ad Attardo. L’altra bocca da fuoco è Mario Larosa, «un attaccante dalle qualità tecniche e realizzative che aggiungerà estro, velocità e soluzioni offensive al nostro reparto avanzato. Due profili diversi ma complementari, uniti dalla stessa ambizione: lottare per questi colori e regalare emozioni ai tifosi dello Scoponi».

Nel frattempo ci sono anche tante riconferme. Intanto quella di Lorenzo Monteneri, classe 2006, che sarà ancora un giocatore biancorosso. Con lui Samuele Selvaggio, un altro piccolo-grande under che ha disputato un grandissimo campionato quasi sempre da titolare, e che viene riconfermato nella rosa di Cafarelli. Dunque due giovani e quattro senior con l’impressione di voler ambire, anche stavolta, alle posizioni di vertice.

Andando a sbirciare anche nel comprensorio, ci sono giocatori di Civitavecchia che hanno trovato approdo nei dintorni. Fra questi, Luigi Trebisondi: è lui il primo volto nuovo del Montefiascone 2026-2027. «La società è lieta di annunciare l’arrivo di Luigi Trebisondi, regista di esperienza e qualità che va ad arricchire il centrocampo a disposizione di mister Michele Venanzi. Per lui parlano la carriera e le maglie indossate negli ultimi anni: Tolfa, Cerveteri, Nuova Pescia Romana e Tarquinia, realtà importanti del panorama calcistico regionale che testimoniano il valore di un calciatore capace di abbinare visione di gioco, personalità e leadership». Con il Tarquinia, va detto, il rapporto è durato due anni ma si è interrotto nel corso dell’ultima stagione. «Sono felice. Quando mister e direttore mi hanno chiamato, ho percepito subito entusiasmo e voglia di fare. Montefiascone è una piazza importante e ambiziosa. Alla mia età non guardo la categoria, ma le persone che credono in me. Mi sono lasciato coinvolgere dal loro progetto. Porto entusiasmo e voglia di fare bene. L’obiettivo è anche quello di aiutare nella crescita i tanti ragazzi del posto. Dopo una stagione un po’ travagliata ho una gran voglia di tornare a giocare» la dichiarazione del mediano