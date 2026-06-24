Presentato il Summer Fest di Ladispoli 2026 • Terzo Binario News

È stato presentato presso lo stabilimento balneare Molto il cartellone degli eventi estivi 2026 alla presenza del sindaco Alessandro Grando, degli assessori Margherita Frappa e Marco Porro, del presidente della Pro Loco Claudio Nardocci, del presidente dell’Assobalneari Antonello Chiappini, di Mariella Barigelli del Consorzio Marina di San Nicola e con la conduzione della giornalista Alice Lopedote.

Una programmazione ampia e trasversale che animerà la città per tutta l’estate tra Piazza Rossellini, Arena La Grottaccia, Marina di San Nicola e numerose iniziative diffuse sul territorio.

«Invito tutti a seguire e partecipare alle iniziative in programma – ha dichiarato il sindaco Alessandro Grando – Il cartellone estivo 2026, sempre ad ingresso gratuito, rappresenta il frutto di un importante lavoro di squadra che coinvolge uffici comunali, associazioni, operatori economici e realtà del territorio. Un progetto che negli anni si è consolidato e che oggi può essere considerato un modello vincente, senza sottrarre risorse ad altri capitoli di bilancio».

Particolare attenzione è stata dedicata al programma culturale dell’Arena La Grottaccia, ulteriormente potenziato rispetto alle precedenti edizioni, alla programmazione di Marina di San Nicola e al Summer Fest di Piazza Rossellini, organizzato dalla società Audere, aggiudicataria del bando per la settima edizione della manifestazione.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano Antonio Mezzancella, Enrico Montesano, Edoardo Vianello, Rkomi, Nina Zilli, Bambole di Pezza, DJ Prezioso, Sick Luke, DJ Osso e Raffaello Corti “Facce Sta Magia”, insieme a numerosi altri eventi tra musica, cabaret, danza, spettacoli e cultura.

«Abbiamo costruito un programma capace di unire cultura, musica e intrattenimento per tutte le età – ha dichiarato l’assessore al Turismo Marco Porro – con l’obiettivo di offrire opportunità di svago continue, valorizzare il territorio e confermare Ladispoli come punto di riferimento del litorale».

Radio Subasio è la radio ufficiale della stagione estiva 2026 di Ladispoli.