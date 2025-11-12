Ufficiale, Raffaele Latrofa presidente dell'Autorità di Sistema Portuale • Terzo Binario News

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato i decreti che nominano i nuovi presidenti di otto Autorita’ di sistema portuale, completando cosi’ un passaggio istituzionale fondamentale per la governance dei rispettivi scali marittimi.

Lo rende noto il dicastero.

Le nomine riguardano: Francesco Benevolo, presidente Adsp Mare Adriatico centro settentrionale; Giovanni Gugliotti, presidente Adsp Mar Ionio; Davide Gariglio, presidente Adsp Mar Tirreno settentrionale; Raffaele Latrofa, presidente Adsp Mar Tirreno centro settentrionale; Eliseo Cuccaro, presidente Adsp Mar Tirreno centrale; Matteo Gasparato, presidente Adsp Mare Adriatico settentrionale; Paolo Piacenza, presidente Adsp Mari Tirreno meridionale e Ionio; Domenico Bagala’, presidente Adsp Mare di Sardegna.