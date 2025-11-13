Senza fissa dimora danneggia le auto, denunciato dalla Polizia a Civitavecchia • Terzo Binario News

Ennesima denuncia per un senza fissa dimora, sorpreso a danneggiare le auto in sosta a Civitavecchia. A intervenire gli uomini del Commissariato di Civitavecchia.

In un lasso breve di tempo, gli agenti sono intervenuti due volte per fronteggiare episodi di danneggiamento, inevitabilmente legati alla problematica delle persone che vivono in strada.

Un uomo, conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver causato dei danneggiamenti.

Però non è un caso isolato, visto che di persone in strada ce ne sono tante. Ultimamente si notano spesso nelle aiole della Marina, dove lasciano le loro povere cose dando una pessima immagine di degrado per la città visitata quotidianamente da centinaia di turisti. Prima erano in stazione, ora in via di sgombero per i lavori di ristrutturazione che stanno per partire, e dunque hanno cercato altri posti dove appoggiarsi.

Ma la loro presenza provoca qualche problema anche sul fronte dell’ordine pubblico come si è visto in questa situazione perché capita che si trovano in stato di ebbrezza. Come nel caso di quest’uomo, si è scoperto che si erano verificati episodi simili in passato, soprattutto di resistenza, che anche questa volta sono sfociati in un fermo con denuncia annessa.