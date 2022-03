Ucraina, al lavoro per l'inserimento dei minori nelle scuole di Fiumicino - Terzo Binario News

“Si è tenuta questa mattina, su convocazione dell’Assessorato alla Scuola, una riunione con tutte le dirigenze scolastiche del territorio, necessaria per definire le procedure utili per l’inserimento scolastico dei minori ucraini presso le nostre strutture educative”.

Lo dichiara l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio. “Per ciò che concerne la richiesta di inserimento presso le nostre scuole – aggiunge – di bambini e ragazzi provenienti dall’Ucraina, l’Assessorato ha predisposto un coordinamento con le diverse dirigenze scolastiche, il gruppo educativo e i relativi uffici comunali. Le domande devono essere inviate a assessorato.scuola@comune.fiumicino.rm.it. Nell’e-mail i genitori o tutori dovranno specificare le generalità dei minori, la momentanea ubicazione con i riferimenti di residenza, la situazione familiare, la documentazione relativa alla protezione temporanea concessa (permesso di soggiorno temporaneo), da richiedere alla Questura di Roma Ufficio Immigrazione, e l’attestazione delle vaccinazioni eseguite. Una volta inviata la comunicazione, l’Assessorato, a seguito della verifica relativa alla presenza della suddetta documentazione, si interfaccerà con le dirigenti scolastiche, sulla base delle disponibilità di posti dichiarate dalle stesse, per l’inserimento all’interno della scuola dei minori”.”Le istituzioni scolastiche e gli uffici scolastici regionali – prosegue Calicchio – nell’esercizio delle consuete funzioni di supporto e accompagnamento, sulla base anche del Testo Unico sull’immigrazione, si attiveranno per realizzare l’integrazione scolastica degli studenti in fuga dalla guerra, garantendo un eguale diritto all’istruzione e alla partecipazione alla vita delle comunità educative. Per maggiori informazioni relative all’assistenza delle popolazioni in fuga dall’Ucraina ci si può collegare al sito www.regione.lazio.it/helpukraine, in cui sono descritte tutte le procedure amministrative e sanitarie necessarie per l’accoglienza nel territorio regionale”