Costituzione della Rete di Impresa a Cerveteri, giovedì incontro con i commercianti in Sala Giunta • Terzo Binario News

Riunione fissata per le ore 16:00 di giovedì 9 luglio, possibilità di collegamento anche da remoto. Il Sindaco Gubetti: “Con il bando regionale previsti fino a 80mila euro per Cerveteri”

L’Amministrazione comunale di Cerveteri torna ad incontrare il tessuto economico ed imprenditoriale locale. Giovedì 9 luglio infatti si svolgerà una riunione aperta a tutti finalizzata alla costituzione della Rete di Impresa, finalizzata alla candidatura al bando 2026 della Regione Lazio.

Una rete, una volta costituitasi che potrà favorire la collaborazione tra aziende agricole, guide e operatori locali, sviluppando visite aziendali, degustazioni, laboratori, escursioni, attività culturali e proposte capaci di collegare il patrimonio etrusco, il territorio rurale e la costa.

L’appuntamento è per le ore 16:00 presso i locali della Sala Giunta in Piazza Risorgimento, all’interno del Palazzo del Municipio.

Possibile collegarsi anche da remoto al link: https://meet.google.com/tcq-hogg-twv

“Durante l’incontro – spiega il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – sarà presentato il bando, i requisiti di partecipazione, le prime idee progettuali e le modalità per manifestare il proprio interesse. Sarà inoltre possibile proporre attività, servizi ed esperienze da inserire nel programma della Rete. Per Cerveteri, il bando prevede la partecipazione di almeno 25 attività economiche e un finanziamento regionale fino a 80mila euro: sarà dunque importante partecipare e fare rete, per poter sfruttare al meglio un’occasione di finanziamento che potrà portare grandi benefici e ricadute sul nostro territorio”

“In occasione del primo evento dell’aprile scorso – prosegue il Sindaco – furono numerosi gli imprenditori locali che presero parte all’incontro. Credo sia importante esserci, per cogliere al meglio l’opportunità offerta dal bando regionale e per costruire insieme reti e sistemi di sviluppo per l’economia e l’occupazione locale”.

Commenta l’incontro anche Manuele Parroccini, Assessore alle Attività Produttive: “Si tratterà di un momento di dialogo molto importante, come Amministrazione auspichiamo un’ampia partecipazione del tessuto economico e produttivo della nostra città. Come Assessore, sarò chiaramente a loro completa disposizione per fare in modo di unire l’imprenditoria della nostra città e di partecipare con merito a questo bando della Regione Lazio che per Cerveteri ha stanziato risorse davvero ingenti”