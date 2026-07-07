Omaggio del Pincio al combattente di Civitavecchia Emanuele Feoli • Terzo Binario News

Il Consiglio comunale di Civitavecchia ha reso omaggio all’atleta civitavecchiese Emanuele Feoli, protagonista di un percorso sportivo di alto livello nella Muay Thai e nella Kickboxing, distinguendosi in competizioni nazionali e internazionali e contribuendo a portare il nome della città ben oltre i confini del territorio.

Nel corso della seduta consiliare gli è stata consegnata una targa di riconoscimento quale attestazione della stima e della gratitudine della intera comunità cittadina per i risultati ottenuti, frutto di sacrificio, di disciplina, di costanza e di determinazione.

Il riconoscimento ha inteso valorizzare non solo i prestigiosi traguardi sportivi raggiunti da Feoli, ma anche il suo impegno nel trasmettere esperienza, competenze e passione attraverso l’attività di allenatore, contribuendo alla crescita sportiva e umana di numerosi giovani, nonché rafforzando il legame con la comunità civitavecchiese.

L’Amministrazione comunale ha espresso le proprie congratulazioni a Emanuele Feoli per il percorso compiuto e per i successi conseguiti, formulando i migliori auguri affinché possa continuare ad ottenere importanti soddisfazioni, raggiungere nuovi obiettivi e rappresentare con orgoglio Civitavecchia.