 Omaggio del Pincio al combattente di Civitavecchia Emanuele Feoli • Terzo Binario News

Omaggio del Pincio al combattente di Civitavecchia Emanuele Feoli

Lug 7, 2026 | Civitavecchia, Politica, Sport

Civitavecchia celebra Emanuele Feoli riconoscimento del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Civitavecchia ha reso omaggio all’atleta civitavecchiese Emanuele Feoli, protagonista di un percorso sportivo di alto livello nella Muay Thai e nella Kickboxing, distinguendosi in competizioni nazionali e internazionali e contribuendo a portare il nome della città ben oltre i confini del territorio.

Nel corso della seduta consiliare gli è stata consegnata una targa di riconoscimento quale attestazione della stima e della gratitudine della intera comunità cittadina per i risultati ottenuti, frutto di sacrificio, di disciplina, di costanza e di determinazione.

Il riconoscimento ha inteso valorizzare non solo i prestigiosi traguardi sportivi raggiunti da Feoli, ma anche il suo impegno nel trasmettere esperienza, competenze e passione attraverso l’attività di allenatore, contribuendo alla crescita sportiva e umana di numerosi giovani, nonché rafforzando il legame con la comunità civitavecchiese.

L’Amministrazione comunale ha espresso le proprie congratulazioni a Emanuele Feoli per il percorso compiuto e per i successi conseguiti, formulando i migliori auguri affinché possa continuare ad ottenere importanti soddisfazioni, raggiungere nuovi obiettivi e rappresentare con orgoglio Civitavecchia.