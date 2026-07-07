Litorale di Civitavecchia, approvazione unanime per la mozione del Polo Dem • Terzo Binario News

Il Consiglio Comunale di Civitavecchia ha approvato oggi all’unanimità la mozione presentata dai consiglieri del Polo Democratico – Lista Grasso, Mirko Mecozzi e Nora Costantini, dedicata alla tutela, alla valorizzazione e alla sostenibilità del litorale cittadino.

Nel corso della discussione, su richiesta della maggioranza, i consiglieri proponenti hanno accolto alcune integrazioni al testo della mozione, ritenute coerenti con le finalità dell’atto e idonee a rafforzarne ulteriormente i contenuti. Il provvedimento è stato quindi approvato all’unanimità.

La mozione impegna l’Amministrazione comunale ad avviare un piano organico per la tutela, la manutenzione, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del litorale, potenziando gli interventi di pulizia e decoro, promuovendo campagne di sensibilizzazione ambientale, incentivando progetti di educazione ambientale e cittadinanza attiva, migliorando l’accessibilità delle spiagge, ricercando finanziamenti dedicati e valorizzando anche il progetto «Plogging», già attivo presso CSP.

Nel corso della seduta consiliare, il capogruppo Mirko Mecozzi ha inoltre posto l’attenzione su un ulteriore tema di grande rilevanza: la tutela degli operatori commerciali che svolgono la propria attività sul litorale cittadino. Un comparto che rappresenta una risorsa economica e turistica fondamentale per Civitavecchia e che necessita di essere sostenuto attraverso politiche capaci di coniugare sviluppo, tutela ambientale e valorizzazione del territorio.

«L’approvazione unanime di questa mozione rappresenta un segnale importante di attenzione verso uno dei patrimoni più preziosi della nostra città. La tutela del litorale significa proteggere l’ambiente, migliorare la qualità della vita dei cittadini e sostenere le attività economiche che quotidianamente contribuiscono a rendere vivo e attrattivo il nostro territorio. Continueremo a vigilare affinché gli impegni assunti oggi trovino concreta attuazione».