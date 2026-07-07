Prevenzione e Benessere nelle Farmacie Comunali di Cerveteri: nuovi appuntamenti dal 14 al 17 Luglio 2026 • Terzo Binario News

Prevenzione, benessere e cura di sé: proseguono le iniziative dedicate alla salute e alla bellezza nelle nostre Farmacie Comunali. Anche per il mese di luglio, la Farmacia n. 2, situata in Via Oriolo n. 1 (in località Marina di Cerveteri), propone tre nuovi appuntamenti aperti a tutti:

Martedì 14 Luglio (ore 16:30 – 18:00) | Giornata della Prevenzione: UdisenS

Una giornata dedicata alla salute dell’udito con gli esperti di UdisenS, per un test completamente gratuito.

Mercoledì 15 Luglio (ore 9:30 – 12:30) | Giornata della Prevenzione: Prevenire la caduta dei capelli

Un appuntamento dedicato alla cura e alla prevenzione della caduta dei capelli, per uomini e donne di ogni età.

Venerdì 17 Luglio (ore 16:30 – 19:00) | Giornata del Benessere: Archetipa

Un momento di relax dedicato alla bellezza con Archetipa: consulenze personalizzate, trattamenti viso e massaggi olistici gratuiti. È necessario prenotare!

I posti sono limitati! Prenota subito il tuo appuntamento per non perdere l’occasione di partecipare: passa direttamente in Farmacia o chiama il numero 06.69.40.17.45.

È una iniziativa promossa dalla Multiservizi Caerite insieme al Comune di Cerveteri.