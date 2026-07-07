Angelilli sulla transizione energetica a Civitavecchia: «Sì al tavolo tecnico del Mase, dal Governo 100 milioni per le imprese» • Terzo Binario News

«Il bando da 100 milioni di euro di Invitalia, presentato oggi a Civitavecchia, rappresenta una grande opportunità per le imprese del territorio.

Un risultato reso possibile anche grazie all’ingresso del Comune di Civitavecchia nel Consorzio Industriale del Lazio, che rafforza la capacità del territorio di attrarre investimenti e sostenere la crescita del tessuto produttivo.

Un ringraziamento va inoltre al Ministro Tommaso Foti, che ha fortemente sostenuto questo intervento a favore del Lazio, consentendo di mettere a disposizione delle imprese uno strumento concreto per favorire nuovi investimenti e accompagnare il percorso di riconversione e sviluppo del territorio».

Lo ha dichiarato Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e commissario straordinario del Governo per la reindustrializzazione dell’area di Civitavecchia durante la presentazione del Fondo di contrasto alla deindustrializzazione 2026 avvenuta nella sede del Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale.

All’incontro hanno preso parte, insieme alla vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, Raffaele Latrofa, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, i consiglieri regionali Emanuela Mari e Enzo D’Antó, Raffaele Trequattrini, commissario del Consorzio Industriale del Lazio, i rappresentanti di Invitalia, Fabio Pagliari di Unindustria e i rappresentanti delle principali associazioni datoriali del territorio.

«Questa misura si inserisce in una strategia più ampia che la Regione Lazio sta portando avanti per accompagnare la riconversione e lo sviluppo dell’area. Un percorso avviato con l’approvazione della Zona Logistica Semplificata (ZLS), che consente alle imprese del territorio di accedere al credito d’imposta e ai servizi dello Sportello Unico, offrendo strumenti concreti per favorire nuovi investimenti e semplificare le procedure amministrative» ha precisato Angelilli.

«A queste importanti novità si aggiunge un ulteriore passo in avanti sul fronte della transizione energetica. La Regione Lazio ha richiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica l’istituzione di un tavolo dedicato alle progettualità strategiche per il territorio di Civitavecchia, richiesta avanzata anche con il supporto dell’on. Alessandro Battilocchio. Questa mattina è arrivato il via libera del Ministro Gilberto Pichetto Fratin: il tavolo tecnico inizierà i lavori già dalla prossima settimana. Si tratta di un risultato significativo che conferma l’attenzione del Governo e della Regione nei confronti di Civitavecchia e del suo ruolo strategico nella transizione energetica nazionale. Come Regione Lazio continueremo a lavorare, in stretta collaborazione con le istituzioni e il sistema produttivo, per trasformare questa fase di cambiamento in un’opportunità concreta di sviluppo, occupazione e competitività per il territorio».