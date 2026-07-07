I nuovi appuntamenti della settimana al Castello di Santa Severa • Terzo Binario News

Prosegue il ricco calendario di “Vivi il Castello di Santa Severa – Estate 2026”, la rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea che, per tutta la stagione estiva, anima il complesso monumentale con un programma di eventi pensato per spettatori di tutte le età. Dopo il successo delle prime settimane, caratterizzate da una straordinaria partecipazione e da numerosi appuntamenti sold out, il Castello si prepara ad accogliere una nuova serie di iniziative che intrecciano spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del patrimonio storico in una delle cornici più suggestive del litorale laziale.

Ad aprire il programma, martedì 7 luglio alle ore 21.00, sarà la proiezione del film d’animazione “Il Robot Selvaggio” di Chris Sanders, una serata dedicata ai bambini e alle famiglie.

Mercoledì 8 luglio, sempre alle 21.00, spazio al grande cinema italiano con “Sapore di Mare” di Carlo Vanzina, nell’ambito della rassegna realizzata in collaborazione con la Cineteca Nazionale, per rivivere uno dei film simbolo della commedia italiana.

La musica sarà protagonista giovedì 9 luglio alle ore 21.00 con Sergio Cammariere, ospite della manifestazione LazioSound. Il cantautore e pianista porterà sul palco del Castello il suo raffinato repertorio, tra jazz, canzone d’autore e sonorità mediterranee.

Dal 10 al 12 luglio, dalla mattina fino a tarda notte, la spiaggia del Castello ospiterà la Surf Expo, il più importante appuntamento italiano dedicato alla cultura del mare e degli sport acquatici. Un grande villaggio aperto al pubblico con attività sportive, dimostrazioni, incontri, musica, espositori e iniziative dedicate al mondo del surf e agli stili di vita sostenibili.

La settimana si concluderà domenica 12 luglio alle ore 19.00 con un nuovo appuntamento della rassegna “Libri e Calici”. Protagonista sarà lo scrittore François Morlupi, che presenterà il suo ultimo romanzo “Il cielo degli invisibili” in dialogo con il pubblico, accompagnato dalla tradizionale degustazione di vini.

Accanto agli eventi, il Castello propone anche un importante percorso dedicato all’arte contemporanea con la mostra “Happy Birthday to You Marilyn Monroe”, visitabile per tutta l’estate. L’esposizione celebra il mito senza tempo dell’attrice americana attraverso oltre cento opere che raccontano come la sua immagine sia diventata una delle più riconoscibili e reinterpretate della cultura contemporanea.

Curata da Paolo Pancaldi, la mostra riunisce opere di artisti contemporanei realizzate appositamente per il progetto insieme a lavori provenienti da prestigiose collezioni private, firmati da protagonisti dell’arte del Novecento come Andy Warhol, Mimmo Rotella e Lamberto Pignotti. Un percorso che attraversa linguaggi diversi – dalla pop art alla fotografia, dal collage alla sperimentazione visiva – restituendo la complessità di una figura che continua a ispirare il mondo dell’arte, del cinema e della comunicazione.

L’offerta culturale è completata dalle visite guidate del Borgo e del Battistero, in programma ogni sabato, domenica e nei giorni festivi, oltre alle visite accompagnate alla Torre Saracena, aperta dal martedì alla domenica. Dalla sommità della torre è possibile ammirare il Castello e il litorale da una prospettiva unica, particolarmente suggestiva nelle ore del tramonto e durante le aperture serali.

La rassegna “Vivi il Castello di Santa Severa – Estate 2026” è promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea, d’intesa con il Ministero della Cultura e il Comune di Santa Marinella, con l’obiettivo di valorizzare uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico e culturale del Lazio.

Il Castello è aperto al pubblico dal martedì alla domenica, dalle 17.00 alle 24.00.

L’accesso agli eventi gratuiti è con prenotazione obbligatoria su Eventbrite, mentre per gli spettacoli a pagamento è possibile acquistare i biglietti su TicketOne.

La prenotazione è garantita fino all’orario di inizio dell’evento. Si raccomanda la massima puntualità: dopo l’inizio dello spettacolo o dell’incontro l’accesso non sarà più garantito ai prenotati e gli eventuali posti disponibili saranno assegnati alle persone in attesa.

Durante gli eventi serali, dalle ore 21.00, la passeggiata nel borgo è libera e gratuita fino al raggiungimento della capienza massima prevista dal piano di sicurezza approvato dalle Autorità competenti.