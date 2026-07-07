Confronto a Civitavecchia fra Tankoa e sindacati • Terzo Binario News

Nei giorni scorsi come organizzazioni sindacali avevamo chiesto a Tankoa Yachts un incontro urgente per cominciare a discutere concretamente di risvolti occupazionali locali e di inserimento e valorizzazione della manodopera cittadina all’interno del contesto della cantieristica da diporto.

Ieri, presso la locale sede di Unindustria, si è dunque svolto il primo confronto tra i sindacati FIOM CGIL, UILM UIL, USB e i rappresentanti dell’azienda Tankoa Yachts.

Il tavolo, che si è aperto ufficialmente ieri e che rimarrà un punto di riferimento in prospettiva futura, ha dato vita ad una confronto tra le parti che ha provato da subito a ragionare su tutte quelle iniziative da attuare per creare le giuste condizioni affinché la presenza di Tankoa nel porto di Civitavecchia possa garantire al più presto quelle ricadute occupazionali di cui la città ha assoluto bisogno.

L’azienda si è quindi dichiarata disponibile a lavorare per programmare a breve percorsi di formazione specializzata finalizzati al coinvolgimento del personale delle imprese locali.

La Tankoa Yachts ha inoltre ribadito di voler proseguire e consolidare il suo rapporto con il porto di Civitavecchia confermando anche di voler coinvolgere sempre di più il territorio e le sue professionalità all’interno dei suoi ambiziosi piani industriali.

Dal canto nostro, come organizzazioni sindacali, abbiamo ribadito tutta la nostra attenzione e il nostro impegno affinché dall’importante interlocuzione avviata ieri mattina nascano al più presto nuove concrete occasioni di sviluppo per i territorio oltre che decine di posti di lavoro per la città.

FIOM-CGIL

UILM – Uil

USB