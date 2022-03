Teatro, alla Sala Gassman in scena Crescenza Guarnieri con "Tutti i miei cari" - Terzo Binario News

Palcoscenico del Teatro Nuovo Sala Gassman pronto ad ospitare Crescenza Guarnieri, con lo spettacolo: “Tutti i miei cari”, scritto da Francesca Zanni. Ciò,

sabato 12 alle ore 21 – in replica – domenica 13 marzo alle ore

19.

Una donna in scena, su un tappeto di rose. O forse è una tomba. Anne

Sexton, con la sua vita e le sue poesie ci racconta il suo sentirsi

inadeguata, ignorante, disadattata, non corrispondente al modello della

società borghese, che la vuole madre e moglie esemplare.

“Tutti i miei cari” è un testo di incredibile attualità, che attraverso

la vita e le poesie della Sexton, racconta il nostro mondo liquido, dove

si sono persi i punti di riferimento e dove tutti noi – come lei – siamo

in attesa di qualcosa, anche se non sappiamo bene di cosa. Anne Sexton

era bella e dannata, infantile e sexy, atea e religiosa; le sue

contraddizioni sono le nostre; il suo bisogno di comunicare si estende

nella nostra smania di rendere pubblico – in tempo reale – ogni nostro

pensiero. Una donna in anticipo sui tempi che, da casalinga frustrata,

arrivò a vincere il Pulitzer.

Un’intensa interpretazione di Crescenza Guarnieri che con questo testo

porta per mano gli spettatori dentro un mondo che sembra lontano, ma che

invece è proprio dietro l’angolo, a un passo da noi. La regia di

Francesco Zecca, come una partitura musicale, esalta i pieni e i vuoti

dell’anima di questa donna, perennemente in bilico.

Prenotazioni al 328 1224154