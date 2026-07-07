Alla Futsal Civitavecchia torna Cleri e Terzini confermato • Terzo Binario News

Anche se lentamente, comincia a muoversi qualcosa sul mercato della Futsal Civitavecchia. Per ora si tratta di conferme e consolidamento dei ruoli tecnici ma c’è tutto il tempo per procedere con gli acquisti che serviranno a disputare un campionato dignitoso di serie B.

In tema di annunci, ecco la permanenza di Manuel Terzini: «La Futsal Academy è lieta di annunciare la conferma di Manuel Terzini per la stagione 2026/2027.

Civitavecchiese doc, Manuel vestirà ancora i nostri colori e si appresta ad affrontare il suo secondo anno consecutivo nel campionato nazionale di Serie B, un traguardo che rappresenta un importante passo nel suo percorso di crescita. Dopo un’ottima stagione, nella quale ha dimostrato qualità, personalità e grande attaccamento alla maglia, siamo felici di poter contare ancora su di lui.

Siamo convinti – scrivono dal sodalizio – che, con un anno di esperienza in più nel campionato nazionale e una maggiore consapevolezza dei propri mezzi, Manuel potrà compiere il definitivo salto di qualità e diventare un elemento determinante per il raggiungimento degli obiettivi della squadra. La conferma di un ragazzo cresciuto a Civitavecchia e protagonista del nostro progetto è motivo di grande soddisfazione per tutta la società».

Dopo Daniele Paniccia, ecco anche due altri numero uno che saranno a presidio della porta rossoblù: uno è un ritorno ovvero quello di Claudio Cleri e l’altro il riconfermato Samuele Di Gennaro. «Dopo tante stagioni da protagonista tra i pali delle realtà locali, distinguendosi sempre per sicurezza, continuità e affidabilità, Claudio Cleri è pronto a vivere la sua prima esperienza in un campionato nazionale. Un traguardo ampiamente meritato, conquistato grazie al lavoro, alla serietà e alla passione che lo hanno sempre contraddistinto.

L’età non rappresenta certo un limite quando si parla di un portiere con la sua esperienza. Al contrario, Claudio porta in dote maturità, personalità, equilibrio e la tranquillità di chi conosce perfettamente il ruolo ed è pronto a farsi trovare sempre pronto quando la squadra avrà bisogno di lui».

Su Di Gennaro: «Un’altra importante conferma per la batteria dei portieri della nostra Serie B Nazionale, quella di Samuele Di Gennaro che vestirà ancora i colori della Futsal Academy. Cresciuto nel nostro settore giovanile, Samuele rappresenta al meglio il percorso che la società porta avanti da anni: valorizzare i propri ragazzi e accompagnarli passo dopo passo fino al palcoscenico nazionale. Dopo aver compiuto tutta la trafila con la nostra maglia, è arrivato il momento di giocarsi le sue occasioni nel campionato nazionale. Samuele ha tutte le caratteristiche per continuare il suo percorso di crescita. La prossima stagione sarà impegnativa e ricca di sfide, ma siamo certi che saprà dimostrare il suo valore e consolidare le qualità che ha messo in mostra in questi anni» la conclusione da Borgata Aurelia.

In fatto di giovanissimi, «Matteo Taldini e Tommaso Lutzu, entrambi classe 2008, continueranno a vestire i nostri colori nella prossima stagione. Due ragazzi cresciuti nella Futsal Academy, frutto del lavoro quotidiano del nostro settore giovanile, che rappresentano perfettamente il percorso che vogliamo costruire: far crescere i giovani e accompagnarli fino alla Prima Squadra. Su di loro puntiamo con grande fiducia, certi che sapranno dare il loro contributo sia nel campionato di Serie B che con l’Under 19 Nazionale». Con loro anche Giordano Amanti: «Lui si appresta a vivere la sua seconda stagione con noi. Ha talento, qualità e grande personalità, caratteristiche che ci fanno credere possa compiere un ulteriore salto di qualità. Siamo convinti che questa sarà per lui una stagione importante e che potrà diventare un punto di riferimento per il gruppo».

Infine nei quadri tecnici, da segnalare il ritorno alla Futsal di Simone Tangini, che andrà a guidare l’Under 17 rossoblù.