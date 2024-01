Trovato in possesso di ingenti quantità di droga, Carabinieri arrestano 56enne romano • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un romano di 56 anni, gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I fatti risalgono alla sera del 9 gennaio scorso quando i Carabinieri hanno fermato in via dell’Impruneta un romano di 56 anni, sorpreso alla guida di un furgone, in possesso di oltre duecento grammi di cocaina.

A quel punto i Carabinieri hanno approfondito con una perquisizione presso il suo domiciliare dove hanno trovato un ulteriore significativo quantitativo di droga. Nascosti nella cantina dell’abitazione i militari hanno rinvenuto 14 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 1 chilo, da cui sarebbero state ricavate 16.326 dosi. Trovati inoltre, tra bottiglie e vecchie cose, ulteriori 96 grammi di cocaina che sommati ai 203 recuperati in auto, considerato lo stato di purezza al 98%, avrebbero consentito di ricavare 1.923 dosi.

L’uomo è stato trattenuto in caserma e questa mattina accompagnato presso le aule di piazzale Clodio dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari per cui l’indagato è da ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.