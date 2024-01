Grande attesa per il Carnevale di Testa di Lepre • Terzo Binario News

Carnevale a Testa di Lepre, domenica 4 febbraio grande attesa per la sfilata dei carri allegorici. Maschere, balli e giochi per un pomeriggio in cui sono attese 1000 persone

E ‘ tutto pronto a Testa di Lepre, frazione a nord del comune di Fiumicino, per il carnevale.

C’ è tanta attesa tra le contrade, che saranno 4 a contendersi lo scettro del carro più bello. Ad organizzare l’evento la Pro Loco che per domenica 4 febbraio ha dato appuntamento per assistere a quello che definiscono il Carnevale più vivace del litorale.

Sì perché in effetti l’atmosfera è molto elettrizzante, avvalorata da maschere, balli e carri costruiti dai rioni. L’evento carnevalesco si fa da qualche anno, ma arrivano persone da Roma e da tutto il comprensorio, vista la sua bellezza e l’emozione che riesce a trasmettere.

Per il giorno 4 febbraio sono attese 1000 mille persone, che avranno parcheggi gratuiti e accesso alla sfilata. Un organizzazione impeccabile per rendere il Carnevale di Testa Lepre uno dei più belli a nord di Fiumicino.