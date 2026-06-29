Gratuita, pubblica e accessibile a tutti: per il sesto anno consecutivo a Campo di Mare c’è “Liberamente” • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Un servizio di cui andiamo orgogliosi, per una stagione estiva da vivere in serenità e sicurezza”

“Siamo orgogliosi che per il sesto anno consecutivo Campo di Mare si confermi essere la spiaggia di tutti, la spiaggia dove chiunque possa trovare accoglienza, inclusività e accessibilità. Oggi riapre Liberamente, la spiaggia comunale libera e gratuita, pronta ad accogliere persone con disabilità motorie e fisiche in completa sicurezza. Uno spazio senza barriere, che rimarrà aperto sino alla fine dell’estate”. Ad annunciarlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che prosegue:

“Liberamente è un progetto di cui andiamo orgogliosi, nato in piena pandemia quando l’intero litorale non aveva una spiaggia come la nostra. Negli anni in più occasioni è stato preso ad esempio, replicato in altri Comuni e più volte oggetto di interessanti articoli sulle testate giornalistiche nazionali più prestigiose, una testimonianza di quanto il progetto sia sempre stato estremamente valido sin dal primo momento”.

“La spiaggia – aggiunge il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – le cui strutture oggi sono divenute di proprietà comunali e non più noleggiate come accaduto nei primi anni, sarà aperta tutti i giorni, sette giorni su sette, domeniche e festivi inclusi dalle ore 09:00 alle ore 19:00 e sarà dotata di tutti i servizi necessari ad accogliere le persone nel massimo del confort. A gestire il servizio, la Cooperativa Sociale Solidarietà, realtà che già in passato ha svolto il servizio garantendo professionalità, competenza ed estrema capacità organizzativa. Per prenotare il proprio posto in spiaggia, contattare il numero 3513580419”.

“Oltre ad augurare un buon lavoro al personale della Cooperativa – aggiunge Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – ci tengo a ringraziare la Multiservizi Caerite, nelle persone dell’Amministratore Unico Alessio Pascucci e del Direttore Generale Linda Ferretti, che in tempi rapidissimi hanno proceduto alla fase della logistica e di preparazione della struttura. A tutti, una buona Estate da vivere come sempre Liberamente!”.