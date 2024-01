Spari al Serpentone di Corviale: morto 33enne (FOTO) • Terzo Binario News

Un 30enne, ferito alla gamba, trasportato al San Camillo. Indagano i carabinieri

Spari al Serpentone, zona Corviale. Morto un 33enne, italiano. Ferito alla gamba un 30enne, anch’egli italiano, poi trasportato all’ospedale San Camillo.

Il fatto si è consumato intorno alle alle 19,30 di oggi, lunedì 15 gennaio su largo Odoardo Tabacchi, all’altezza di via Ettore Ferrari. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, che indagano sulla vicenda, sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco verso i due uomini: uno, come detto, è stato raggiunto alla gamba. L’altro al torace: i personale sanitario ha cercato di rianimarlo in ambulanza. Ma non c’è stato nulla da fare. Chi ha fatto fuoco è poi fuggito a bordo di un’auto.

Sul posto i militari dell’Arma del Nucleo Investigativo di via In Selci per i rilievi tecnico-scientifici. Si attende l’arrivo del magistrato e del medico legale.