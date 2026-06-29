Nuovo manto stradale in numerose zone di Cerveteri, riasfaltata anche l’area di via Carlo Cavalieri: a breve al via il “Piano Asfalti 2026” • Terzo Binario News

L’Assessore alle Opere Matteo Luchetti: “I lavori in corso realizzati grazie al pieno rispetto del Regolamento sugli Scavi”

“Proseguono i lavori di ripristino del manto stradale all’interno del territorio comunale di Cerveteri. Cantieri costati neppure un centesimo all’Ente, in quanto frutto della corretta applicazione del vigente Regolamento sugli Scavi. Attività di rifacimento del manto stradale che hanno riguardato l’intera sede della carreggiata a seguito di lavori nel sottosuolo effettuati da E-Distribuzione e che grazie all’attenzione del Geometra Federico Feriozzi dell’Ufficio Opere Pubblico stanno andando avanti in maniera serrata”. A dichiararlo è Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri, che prosegue:

“Nelle scorse settimane i lavori hanno interessato la frazione di Cerenova, poi si sono spostati nella parte alta del paese, in zona Casaccia e San Pietro e ora stanno interessando la parte bassa del capoluogo. In particolar modo si sono concentrati sul un tratto di via Settevene Palo, via Rio dei Combattenti e via Carlo Cavalieri e il prospicente spiazzale”.

“In particolar modo – sottolinea l’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti – evidenzio come per la prima volta, dopo tanti anni, grazie all’ottimo lavoro eseguito dal Geometra Feriozzi e dal nostro Ufficio Opere Pubbliche, siamo riusciti ad ottenere il completo rifacimento di via Carlo Cavalieri e dell’area limitrofa, un tratto di strada i cui lavori non potevano più essere rimandati e che cittadini residenti e soprattutto le attività commerciali ci chiedevano da tempo. Un impegno che personalmente avevo preso con molti di loro e che sono felice di aver portato a compimento”.

“I rifacimenti dei manti stradali non finiscono qui però – aggiunge Matteo Luchetti – è stato infatti eseguito l’affidamento per il “Piano Strade 2026”, il maxi-appalto da quasi un milione di euro realizzato dall’Amministrazione comunale e che nelle prossime settimane vedrà lavori di rifacimento completo del manto stradale sia a Cerenova che a Cerveteri capoluogo”.