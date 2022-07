Torneo dei Butteri, la Pro Loco Tolfa indice il concorso per la bandiera 2022 • Terzo Binario News

L’Associazione Pro Loco Tolfa indice il concorso per l’elaborazione della Bandiera del torneo Regionale dei Butteri che si tiene il 15 agosto 2022, nella località La Nocchia lungo la strada Santa Severa Tolfa. Il presidente dell’associazione Felice Tidei rende noti i termini per partecipare al bando.

La bandiera deve misurare cm 70×160, deve essere in raso bianco e passamanerie in oro con frange di cm 4, le scritte ben visibili e leggibili, rigorosamente realizzata con tecniche pittoriche. Deve contenere la scritta 53^ Torneo Regionale dei Butteri 15 agosto 2022. Il tema stabilito per quest’anno è: “Il ruolo del cavallo nell’economia tolfetana “, il bozzetto deve essere presentato su formato “A3” entro le ore 17,30 del giorno 20 di luglio presso la sede della Pro Loco Tolfa o presso l’Ufficio protocollo del Comune di Tolfa.

Si partecipa presentando un solo bozzetto rigorosamente eseguito con tecniche pittoriche. verranno escluse elaborazioni realizzate al computer. Il bozzetto deve pervenire in plico sigillato, contrassegnato da un numero di sei cifre. Lo stesso numero di sei cifre dovrà comparire sull’elaborato nonché sulla busta formato lettera. a sua volta sigillata ed inserita nel plico contenete i dati del concorrente: anagrafici. di residenza e recapito telefonico.

Deve, inoltre, essere inserita nel plico una presentazione del bozzetto rigorosamente scritta al computer, contenente le seguenti caratteristiche: formato foglio A4, carattere testo Times New Roman, grandezza carattere 12. massimo 40 righe nelle quali illustri 1′ interpretazione del tema e le scelte di realizzazione, per svolgimento, tecnica e messaggio metaforico.

Al vincitore sarà comunicata l’aggiudicazione entro il 25 luglio 2022, lo stesso curerà esecuzione della Bandiera (confezionata e completa di ornamenti vari scelti dall’esecutore) e gli sarà corrisposta la cifra di 400, quale rimborso spese per l’opera. l bozzetti restano all’organizzatore e pertanto non saranno restituiti; Il10) 1,a consegna della Bandiera deve essere effettuata al committente entro e non oltre la data del 10 agosto 2022.