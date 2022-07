Pastorelli: "Con il Tolfa si possono fare grandi cose" • Terzo Binario News

Altri movimenti di mercato: Matteo Trincia si è accasato al Fiumicino, Mojoli al Dlf e Sperduti è confermato sulla panchina del Canale

Omar Pastorelli è il primi vero colpo nel nuovo Tolfa 2022-2023. L’attaccante verrà schierato nel 4-3-3 di mister Daniele Fracassa come terzo offensivo di sinistra nel tridente che al momento vede – al netto d un calcio d’estate che peraltro non è neanche iniziato – Filippo Liberati esterno under piazzato dalla parte opposta e una punta centrale che dovrà garantire lo stesso tesoretto di gol di Matteo Trincia, che dopo l’addio al biancorosso, si è appena accasato al Fiumicino.

Tornando a Pastorelli, questi viene da un paio di stagioni tribolate. La prima al Civitavecchia in Eccellenza, terminata anzitempo.

L’altra appena conclusa ad Albinia, nella Promozione toscana, con l’Atletico Maremma grossetana. Pertanto la voglia di riscatto è immensa e la scelta di salire in collina nient’affatto casuale: «Sono felice – spiega il neo-tolfetano – perché la piazza la conosco, per questo la trattativa è durata pochissimo. Il Tolfa come società è ambizioso e credo si possa fare bene quassù in collina». La squadra è in ricostruzione e questo non rappresenta una preoccupazione per Omar: «Nel calcio è normale ma la base credo sia buona e sono arrivati giocatori importanti. Con umiltà possiamo fare bene, dipende solo da noi. L’anno scorso è stato sofferto, voglio riscattarmi». Poi c’è l’ambizione personale: «Spero di segnare più gol possibile per arrivare lassù. Mi piace partire a sinistra per rientrare sul piede destro, per questo il 4-3-3 è perfetto. Ho parlato con Fracassa, che conoscevo già, e l’impatto è stato buono. Mi sono sentito anche con Roccisano, Trebisondi e capitan Mecucci» la conclusione di Omar Pastorelli. Giordano Mojoli scende di una categoria e va al Dlf, appena approdato in Prima Categoria. Infine, il Canale Monterano ha confermato in panchina Riccardo Sperduti.