Sansone, Imma, Iosto e un cagnolone senza nome: tutti cercano chi li adotti con amore • Terzo Binario News

IMMA bellissima cucciola buona e socievole nata 1.3.2022 Futura taglia grande. Poi c’è IOSTO simpatico cucciolone di taglia media è nato 1.11.2021. Docile e vivace è adatto a persone dinamiche.

IMMA e IOSTO SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA

Oppure venite a prenderli, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

Ed ecco pure SANSONE, dolcissimo e meraviglioso Pastore dei Pirenei, nella foto grande). Ha sprecato ben 6 anni della sua vita in un brutto canile sperduto tra le montagne del sud. Sansone ora ha 11 anni, è arrivato in Piemonte in cerca di una bella famiglia che vada oltre la sua età, una vera adozione del cuore.Sansone ha un bellissimo carattere, malgrado la sua mole è delicato, tranquillo, coccolone e va d’accordo con tutti i cani e gatti. A guinzaglio non tira ed è curioso.Sansone è vaccinato, microcippato, risultato positivo all’erlichia, ora è sotto terapia e sta guarendo ma ovviamente è una malattia cronica che potrebbe ricomparire in qualsiasi momento e quindi cerchiamo una famiglia che abbia la possibilità di curarlo. Leshmania negativo.E’ un cane che cerca il contatto quindi cerchiamo una famiglia che lo renda parte integrante. Adatto anche a una vita in appartamento, sa fare le scale e non sporca in casa.NO SOLO GIARDINO E NO PER GUARDIA.LO ABBIAMO PORTATO IN STALLO DA UNA NOSTRA VOLONTARIA PERCHE’ SOFFRE TERRIBILMENTE IL BOX, MA CERCHIAMO ADOZIONE URGENTE PERCHE’ NE HA FORTEMENTE BISOGNO.Adottabile in tutto il nord italia con controlli pre e post affido.PER ADOZIONE SABRINA 3398380232 (ANCHE MESSAGGI WHATSAPP) abbiamo anche video e altre foto da mostrare a chi interessato.Nostra pagina fb “AMICI PER UN PELO PIEMONTE”

Senza nome ma da salvare

Alla fine, un cagnolone che non ha un nome… Ha 6 anni e da 5 anni non esce da lì! Ora il canile chiude, e se in questo sta di merda, dove lo deporteranno non avrà più scampo… uscirà solo in un sacco nero… Mix Caucaso-Leonberger, probabilmente. Pesa sui 50 kg. Vi chiedo un milione di condivisioni!

Per qualsiasi info Margherita 346 0816609 https://www.facebook.com/193612157372120/posts/5393760014023949/?d=n

Valentina Margonari – Adozioni del Cuore, Presidente

