Torna il Booper, a Tarquinia weekend tra swing e rockabilly • Terzo Binario News

Il centro storico della città etrusca si trasforma per due giorni nella patria dello swing e del rockabilly, con l’edizione 2022 che venerdì 29 e sabato 30 luglio torna

nell’originaria location dell’Alberata Dante Alighieri.

Mercatini vintage, street food, animazione e arte di strada – tutto rigorosamente

calato nell’atmosfera anni ‘40 e ‘50 – ma soprattutto musica, vero motore delle due serate.

Ad aprire, letteralmente, le danze, venerdì 29 luglio saranno i Rockin’Angie & the

4DS. Band che si ispira al rock e rockabilly dell’America degli anni ’50, in

particolare alle cantanti femminili che per prime hanno cominciato a cantare il

Rock’n’Roll.

Dopo la band seguirà RocknRide DjSet selezione musicale rock diffusa

esclusivamente da dischi in vinile: Blues rurale, Rock ‘n’ Roll, Rockabilly,

Psychobilly, Garage, Rock 60/70, Beat, Jump Blues, Twist, Wild Surf, fino ad

arrivare all’ American Punk Hardcore anni 80.



Sabato 30 luglio, invece, sul palco dell’Alberata saliranno The Swingsters featuring Elena Friedrich, e il nome è un enorme indizio sulle sonorità swing che caratterizzeranno la serata. A seguire poi in zona Alberata il Dj Set di Alicia Von Candlefair.

Il Booper – Swing’n’Roll Fest è organizzato dal Comune di Tarquinia con Stazione

Musica, in collaborazione con il Centro di Aggregazione Giovanile e Wolli & Felix.

“Non poteva mancare anche quest’anno il Booper – dichiara Martina Tosoni,

assessore alla Cultura Turismo e Spettacolo – un evento che renderà speciale il

prossimo week-end tra ottima musica, mercatini dal sapore vintage e rockabilly.

Un progetto esclusivo, nato per introdurre, diffondere la cultura vintage in ogni sua forma ed espressione. Generalmente collocato nella prima metà di settembre

quest’anno insieme agli organizzatori abbiamo deciso di inserirlo nel calendario di

luglio come richiesto anche da molti utenti, e visto le potenzialità di un evento chepuò collocarsi e crescere all’interno delle manifestazioni estive in attesa del Divino Etrusco ed altri grandi eventi che caratterizzano l’estate Tarquiniese”.



“Finalmente una due giorni in cui Tarquinia tornerà a poter godere di un evento in

libertà dalle restrizioni covid-19, invitiamo comunque a mantenere un

comportamento responsabile visto l’alto numero dei contagi.

Ringrazio in primis gli organizzatori, poi alcuni commercianti che hanno supportato l’iniziativa, la Ditta Dancelli per le luci, il centro di aggregazione giovanile, l’infopoint Tarquinia, gli appassionati vespe 50 di Tarquinia, i privati per le macchine d’epoca e quanti hanno collaborato alla manifestazione. Vi aspettiamo venerdì e sabato!” conclude la Tosoni.