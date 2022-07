Fiumicino, assessore Cini: "Pulizie straordinarie a via del Faro a Isola Sacra" • Terzo Binario News

“È in corso una pulizia straordinaria su via del Faro a Isola sacra, in particolare

nell’ultimo tratto di strada verso il vecchio faro e il porticciolo, predisposta dalla

dirigente dell’Area Tutela ambientale Altorio”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente

Roberto Cini.



“Come purtroppo accade spesso – aggiunge – quel particolare punto della strada è

oggetto di abbandono selvaggio di rifiuti discariche a cielo aperto. Cumuli di rifiuti

lasciati sul ciglio della strada da persone senza scrupoli”.

“Come Amministrazione datempo ci battiamo per contrastare questo fenomeno, anche con l’ausilio delle foto trappole – prosegue -. Per riportare decoro in quel quadrante della Città abbiamo anche intenzione, a partire da settembre, di predisporre un intervento di bonifica settimanale su via del Faro ed è prevista la demolizione della struttura abbandonata dell’ex ristorante

Vecchia Scogliera, anch’essa da tempo luogo di discarica di rifiuti”.