"Topi in via Ruspoli a Ladispoli" FOTO • Terzo Binario News

Gli scatti di una cittadina che ha visto i ratti passeggiare

“Considerato che è un anno che espongo a tutti lo schifo in cui viene tenuta via Ruspoli a Ladispoli e che nulla succede, vorrei un attimo aggiornare.

i topi passeggiano tranquillamente in strada, al posto delle persone. Inoltre sarebbe utile sapere come mai due/tre volte a settimana viene tolta la luce nei palazzi per molte ore. Ultima sabato sabatom dalle 20,30 per circa 4 ore.

Ma che siamo cittadini di serie B ? Eppure paghiamo le tasse come tutti gli altri”.

Angela D’Angelo – Ladispoli

