Verso Ladispoli: "Dal 2018 all'Olmetto Monteroni pagano l'acqua potabile che potabile non è" • Terzo Binario News

“Il nostro gruppo, umano e politico di Verso Ladispoli sta da tempo percorrendo la strada di una opposizione ferma ma impegnata per risolvere problemi concreti.

Da tempo abbiamo interrogato l’amministrazione sul problema acqua e passaggio ACEA in quanto ci siamo resi conto che, a quasi un anno dal passaggio da Flavia ad ATO2 del servizio idrico permangono problemi seri che ricadono sulle spalle dei cittadini, non ultima la caduta di pressione in zona Monteroni e Olmetto già afflitte dal torto di dover pagare dal 2018 per potabile , acqua che formalmente potabile non è.

Oltre a ciò abbiamo raccolto proteste di tanti utenti nei condomini e dei loro amministratori di condominio, oltre ad aver chiesto conto di una palese carenza in merito alla separazione dell’acquedotto si Marina di S. Nicola dalla rete generale.

Come nostra abitudine siamo andati alla fonte più autorevole per avere riscontri ufficiali dall’Acea, in questo abbastanza reticente, ed abbiamo scritto al Garante del Sistema Idrico Integrato, che ha il mandato di supervisionare l’efficienza del servizio offerto.

Abbiamo rappresentato i dubbi sul fatto dello sforamento delle fasce nei contatori condominiali ma anche del fatto della non facile applicabilità delle tutele per i soggetti deboli tutelati dalle norme attuali. Abbiamo chiesto dove poter trovare i risultati delle analisi che andrebbero rese pubbliche come faceva Flavia Servizi fin al 2020. Abbiamo chiesto della non potabilità di Monteroni e Olmetto, e di come ATO2 intenda far fronte all’aumento di residenti conseguente alla nuova variante di PRG visto che lamenta carenze e mette paletti su tutti i pareri VAS che gli sono stati richiesti. Abbiamo anche chiesto se il Comune o ACEA percepiscano da Marina di S. Nicola quanto ci sembra sarebbe dovuto visto che se è vero che estraggono acqua in autonomia, con molti punti di domanda che abbiamo sottolineato, e sicuro che le acque nere di S. Nicola vadano al depuratore comunale e la comunità di Ladispoli ne supporti i costi con le proprie bollette. Ebbene, al primo quesito inoltrato il 1/8/2023 prot prot. n. 566/SPGIMV, ATO2 ha risposto in maniera ampiamente a nostro avviso ambigua e non soddisfacente con risposta ACEA ATO2 prot. N. 0511494/23. Visto che non ci venivano date risposte abbiamo posto nuovamente, in maniera abbastanza brutale, il quesito il quesito in data al quale ACEA ATO 2 ci rispondeva in data 30/8/2023 con documento prot. 0569338/223, che non riteniamo ancora soddisfacente, ma almeno ci chiarisce che Marina di S. Nicola non versa alcun contributo di depurazione sebbene abbia le proprie fogne allacciate alla rete comunale. Su questo resterebbe da capire se i consorziati versino questo importo al Consorzio oppure siano cittadini esentati dal farlo per ragioni che non ci sono chiare. Dalla risposta appare chiaro che i liquami di Marina di S.Nicola vengono depurati a spese degli altri cittadini che non usufruiscono dell’acqua che loro estraggono e potabilizzano in proprio, utilizzandola, si direbbe, per piscine ed irrigazione ma non sappiamo se prima o dopo la depurazione. Cose queste vietate agli altri cittadini di Ladispoli, comuni mortali che risparmierebbero volentieri qualcosa. Le altre risposte non ci sembrano concrete ove addirittura rimandino a link dai quali apprendiamo che Ladispoli, ad un anno di distanza, ancora non ha dati sufficienti da pubblicare. Gli amministratori di condominio da noi consultati ci confermano i dubbi già espressi. Le risposte ufficiali sono in nostro possesso e le inseriamo in calce a questo post affinché tutti ne possano prendere visione, e speriamo possano essere utili anche alle altre organizzazioni di cui leggiamo le continue, giuste, lamentele. L’acqua è un bene primario che a Ladispoli viene distribuita in un clima che non ci sembra consono ai principi di pubblica utilità. Come abbiamo già fatto interrogando l’Amministrazione ed il Garante continueremo a chiedere efficienza e chiarezza”.

Eugenio Trani – Verso Ladispoli