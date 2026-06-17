Tolfa, venerdì riprendono gli incontri della Panchina Letteraria • Terzo Binario News

Al giardino della villa comunale, alle 18, si comincia con Antonio Berardozzi

Seduti sotto l’ombra degli alberi del giardino della villa comunale, nel suggestivo angolo dove fa bella mostra la panchina realizzata dal talentuoso artista tolfetano Riccardo Pasquini, ad ascoltare chi racconta i propri libri o semplicente delle storie o declama poesie a braccio: è la “Panchina letteraria”, consueta iniziativa proposta dal Centro “La Rocca aps”.

“La Panchina letteraria è ormai un’attività consoidata del nostro Centro anziani – spiega la presidente Daniela Cedrani – anche perchè raccoglie sempre abbastanza partecipanti. Dopo una stagione in cui gli incontri erano il giovedì, siamo ritornati al venerdì. E’ una giornata prefestiva che apre il weekend e c’è la possibilità che partecipino anche villeggianti o forestieri in visita. Per ora il programma si ferma a fine luglio, ma proseguiremo anche ad agosto, pure se abbiamo accantonato il finesettimana di Tolfarte e quello di Ferragosto, quando in centro c’è sicuramente un bel po’ di confusione”

“Il primo appuntamento, venerdì – aggiunge la Cedrani – sarà con Tonino Berardozzi, apriamo con lui che un medievalista, insegnante di scuola elementare, e anche docente alla Sapienza. A giugno saltiamo il weekend di Rocca in Cantina in quanto è previsto un tour con Giordano Iacomelli. A luglio avremo vari personaggi, perlopiù tolfetani, come Pierini e le sue poesie a braccio, o la Giannini con le sue prefavole per i bambini o ancora lo storico Canestrari. Anche ad agosto ci saranno incontri interessanti, come quello con le poesie di Pierettori con la musica dei musicisti tolfetani.Il mese si chiuderà con un evento importante, il 29, di cui avremo modo di parlare.Sempre legato alla scoperta della storia locale. Del resto i tolfetani sono curiosi di conoscere le proprie origini e noi abbiamo persone che possono ricostruire il passato del nostro paese”.