Estate a Civitavecchia, la Pro Loco propone la Festa della Musica all'Uliveto e la Lumacata al Ghetto • Terzo Binario News

La Pro Loco cittadina inaugura il calendario delle iniziative estive con due appuntamenti

dedicati alla musica, alle tradizioni popolari e alla valorizzazione del territorio.

Domenica 21 giugno alle ore 19.00 prenderà il via la programmazione con l’ormai

consueta iniziativa “Note al Tramonto tra gli Ulivi”, organizzata in adesione alla 32ª

Festa Europea della Musica. Nella suggestiva cornice del Parco Martiri delle Foibe ex

Uliveto, impreziosito dalla presenza di ulivi secolari, si terrà l’esibizione della Banda “G.

Puccini”, diretta dal Maestro Francesco Davia.



Un’occasione speciale per trascorrere una domenica all’insegna della musica e dei valori

universali che questa straordinaria arte sa trasmettere: condivisione, dialogo, inclusione e

partecipazione. Le note del complesso bandistico accompagneranno il pubblico in

un’atmosfera unica, dove natura e cultura si incontrano per regalare emozioni e momenti di

autentica convivialità.

Il programma proseguirà lunedì 22 giugno alle ore 20,30 con il tradizionale

appuntamento dedicato alla gastronomia e alle antiche usanze popolari: “Ar Ghetto aricè

la ….. granne lumacata”. La serata sarà un viaggio tra sapori e racconti della tradizione,

nel ricordo della suggestiva Notte delle Streghe, tra poesie, curiosità, aneddoti e momenti di

intrattenimento.

Protagoniste saranno naturalmente le lumache, servite in un clima di festa e convivialità

presso il ristorante Dolce & Salato della Lady Chef Patrizia Manunza, con l’animazione e

la conduzione di Federico D’Alessandris, che guiderà i presenti alla scoperta di storie e

tradizioni legate a una delle ricorrenze più affascinanti del patrimonio popolare locale.

Due appuntamenti che confermano l’impegno della Pro Loco nel promuovere occasioni di

incontro, cultura e valorizzazione delle tradizioni, offrendo alla comunità e ai visitatori

momenti di aggregazione e condivisione nel segno dell’identità del territorio.

Info per la Festa della Musica al n. 3513440202 anche WhatsApp.

Per la serata da Dolce & Salato prenotazione obbligatoria al n. 3475619755

