Tolfa saluta i ragazzi delle 16^ Olimpiadi della Cultura e del Talento • Terzo Binario News

La vittoria dell’edizione 2025 alla squadra “Gli innominati” da Saronno, ma a vincere sono stati, ancora una volta, tutti gli studenti e il collaudatissimo staff

Si è concluso a Tolfa il lungo weekend dedicato alle finali delle Olimpiadi delle Cultura e del Talento 2025, ovvero la sedicesima edizione di una manifestazione che ogni primavera porta nel paese collnare decine di squadre delle scuole superiori di tutta Italia più un nutrito staff: in tutto arrivano fino a 400 persone, tra ragazzi e accompagnatori, sia docenti che genitori.

Come sempre, le competizioni mettono in mostra le abilità, le conoscenze e i talenti dei singoli e dei team, a conferma che i giovani d’oggi sono attenti e preparati. E, pure in questa edizione, dimostrano di essere sensibili a tematiche serie quali la situazione in medio Oriente, i femminicidi, l’anoressia e l’abuso dei social.

I quattro giorni, dal giovedì alla domenica, sono stati perfettamente organizzati e gestiti dagli operosi membri dello staff, quasi tutti ex concorrenti delle passate edizioni arruolati una volta conseguito il diploma.

I ragazzi sono impegnati in gare sportive, workshop, incontri d’orientamento all’università (grazie alla scuola Sant’Anna) e nella caccia al tesoro. Nelle due prove principali, la “parlateci di.. ” che si svolge al Polo culturale e la quella “talento” ospitata al teatro Claudio, le squadre sono giudicate da due commissioni. Per la prima, quella composta da docenti, presieduta da Natalia Aradis, c’erano Cinzia Ciambella inglese, Elena Sternini e Giulia Castagnari entrambe matematica e fisica, Eleonora Bernabei storia e filosofia, Michele Capitani materie letterarie, Claudia Amoroso diritto e economia, Serenella Piermarini arte. L’altra, quella artistica, guidata dal cantante Max Petronilli, ha visto al tavolo Marilena Ravaioli e Daniele Ceccarelli per la danza, Valeria Musarella recitazione, Anthony Caruana e Giulia Leonardo musica e la giornalista Cristiana Vallarino.

Fatta la tradizionale foto di gruppo al giardino della della villa comunale, la premiazione di tutti vari aspetti delle Olimpiadi si è tenuta domenica pomeriggio al Claudio, dopo le battle che hanno visto sfidarsi sul palco i migliori in canto, musica, recitazione e danza. A votarli anche la giuria popolare, oltre a quella artistica.

Dopo un breve filmato che ha raccontato i quattro giorni tolfetani, non è mancato un divertente momento di spettacolo con tutto lo staff scatenato sul palco in una coreografia sulle note del musical La La Land.

A consegnare i premi alcuni ragazzi dello staff, la sindaca Stefania Bentivoglio e il presidente onorario delle Oct l’on. Alessandro Battilocchio, il fondatore delle Olimpiadi Daniele Ceccarelli e i vari componenti le due giurie. Tutti hanno speso parole entusiaste per la manifestazione e i suoi partecipanti.

Ai saluti e ai ringraziamenti finali ha pensato l’attuale presidente nazionale Oct, Simone Aubry, che – in un lungo e appassionato intervento dal palco (foto sopra) – ha evidenziato il sostegno e l’ospitalità calorosa di Tolfa, della sua gente e della sua amministrazione, ha poi ricordato il supporto economico costante da parte della Fondazione Cariciv, salutando la presidente Gabriella Sarracco che non era potuta essere presente. Ringraziamenti al service luci e suoni, alle società sportive di basket e di volley di Tolfa e Allumiere per aver prestato le loro attrezzature e alla Pro Loco per la collaborazione, infine un ricordo per uno storico giurato di recente scomparso, il giornalista Giampiero Romiti.

A vincere il primo premio assoluto delle OTC 16esima edizione è stata la squadra de “Gli Innominati” del Grassi di Saronno (foto sopra). Saranno loro a trascorrere alcuni giorni, a fine agosto, a Gozo, splendida isola maltese, precisamente a Għajnsielem, cittadina gemellata con Tolfa. Secondi classificati” Gli Eredi di Isabella” da Mantova, terzi i “Cicloesani” da Reggio Calabria (nella foto sotto il tris delle squadre finaliste).

Questi gli altri premiati. Miglior squadra del biennio: GEGEIA; Miglior Corto: Innominati – G. B. Grassi, Vincitori Staffetta: Innominati -G. B. Grassi, Miglior Prova Talento: GEGEIA – Carducci

Miglior Parlateci di: I Cicloesani – Da Vinci. Battle Canto: Gioia Catena – Le Praedictas – I.I.S. Gobetti – De Libero; Battle Musica: Leonardo Meneghello – Gli Eredi di Isabella – IISS C. D’Arco – I. D’Este; Battle Danza: Aurora Carrozza – I cicloesani – Da Vinci; Battle recitazione: Alberto Raffo – Hypnofrogs – E. Amaldi; Menzione “Parlateci di…” Lingua italiana: Elena Resti – GEGEIA – Carducci; Menzione “Parlateci di…” Lingua inglese: Alessio Crisafulli – Campane a Martello – Da Vinci. Premio della critica: “Facta et Verba”.

Cri.Val.