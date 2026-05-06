Per dire NO alla violenza nasce il progetto "Premio Famiglia Viola città di Tolfa” • Terzo Binario News

Sabato alle 18 primo dei tre incontri al centro “La Rocca Aps” con lo psicologo dottor D’Amore: la cittadinanza è invitata a partecipare

Tolfa si schiera in prima linea nella lotta contro la violenza di genere con l’inaugurazione del progetto “Famiglia Viola”. Questa iniziativa, fortemente voluta e organizzata dall’Amministrazione Comunale, mira a scardinare i presupposti culturali della violenza attraverso un percorso di informazione, confronto e prevenzione primaria.

Il progetto trae il suo nome e la sua forza dalla storica figura di Franca Viola. Tra il 1965 e il 1966, Franca e la sua famiglia ebbero il coraggio di rifiutare il “matrimonio riparatore”, dando il via a una vera rivoluzione culturale in Italia che oggi rivive come simbolo di dignità e autodeterminazione. Nella foto del titolo, la ragazza alla polizia.

L’iniziativa è nata dalla visione del Dott. Giuseppe D’Amore, (foto sotto) psicoterapeuta specializzato in terapia di coppia e autore di opere dedicate alla lotta contro la violenza di genere. Il suo contributo è volto a costruire un futuro diverso, partendo dalle radici della nostra storia per raggiungere la liberazione delle donne dalla violenza maschile.

La vice sindaca Laura Pennesi ha sottolineato l’importanza vitale del progetto per la comunità di Tolfa: “Non stiamo solo reagendo a un’emergenza, ma stiamo investendo nel cambiamento culturale necessario per debellare la violenza alla radice. Ringraziamo profondamente il Dott. D’Amore per la sua professionalità e per aver ideato un percorso così significativo. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa: il silenzio aiuta l’aggressore, la consapevolezza libera le vittime”.



Una delle novità più significative del progetto è l’istituzione del Premio Nazionale Famiglia Viola – Città di Tolfa, il primo riconoscimento ufficiale del territorio di questo genere. Non si tratta di una semplice formalità, ma di un ringraziamento collettivo rivolto a donne e uomini che, con azioni concrete e quotidiane, collaborano per liberare la società dalla violenza di genere.

Il progetto si articolerà in un ciclo di tre incontri pubblici che vedranno il coinvolgimento del Dott. D’Amore, delle istituzioni, delle forze dell’ordine e, soprattutto, le preziose testimonianze di donne che hanno scelto di condividere la propria storia.

Il 9 Maggio, sabato, alle ore 18 il pPrimo incontro presso la sede della Rocca APS (Piazza Vittorio Veneto) dove si terrà pure il secondo appuntamento il 30 Maggio. Mentre il 20 Giugno si terrà la serata conclusiva con la cerimonia di consegna dei premi.

Tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte a questi momenti di riflessione e crescita civile per costruire, insieme, una comunità più sicura e rispettosa.