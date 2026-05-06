 Assaltato e fatto esplodere il postamat di Valcanneto • Terzo Binario News

Assaltato e fatto esplodere il postamat di Valcanneto

Mag 6, 2026 | Cerveteri, Cronaca

bancomat postamat poste valcanneto 11

Possibile l’atto vandalico, episodio simile ad Aranova

Un boato nel cuore della notte che ha svegliato e allarmato l’intera frazione cerite di Valcanneto.

bancomat postamat poste valcanneto

Usando probabilmente con gas liquido, questa notte hanno preso d’assalto lo sportello del Postamat in via Arrigo Boito, struttura che come si evince dalle foto è stata pesantemente danneggiata.

Dalle prime ricostruzioni effettuate dalle Forze dell’Ordine, già sulle tracce dei responsabili, sembra che il denaro sottratto dallo sportello sarà però inutilizzabile, in quanto interamente marchiato dal sistema di inchiostratura automatico.

Tuttavia secondo altre fonti, pare che sia più probabilmente un atto di vandalismo vero e proprio. Tra l’altro non sarebbe neanche l’unico: infatti giorni fa è successo lo stesso fatto allo sportello automatico di Aranova.