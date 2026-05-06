Sclerosi multipla, le Erbe Aromatiche di Aism a Cerveteri • Terzo Binario News

Profumatissime e speciali: acquistare le Erbe aromatiche dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla importante contributo per un mondo libero dalla Sclerosi Multipla

Stanno tornando… e si sentiranno! Come ogni anno tornano nelle piazze italiane le Erbe Aromatiche di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, realtà impegnata da oltre mezzo secolo nella ricerca scientifica sulla sclerosi multipla, una malattia che ad oggi nonostante i grandi passi in avanti fatti dalla Ricerca, dai Medici e dai Volontari di tutto il mondo ancora oggi non ha una cura.

Volontari presenti anche in Piazza Aldo Moro a Cerveteri, nella giornata di sabato 23 maggio.

Attraverso un contributo minimo di 12€, si potrà acquistare un kit contenente due vasetti di erbe aromatiche in svariate profumazioni: tutto il ricavato, andrà a sostenere Aism, per un mondo libero dalla Sclerosi Multipla.

Un piccolo gesto che profuma di buono e fa davvero la differenza: tutti insieme possiamo costruire un futuro fatto di persone, ricerca e diritti.