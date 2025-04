Plesso scolastico Pagliuca, classi terze confermate fino a conclusione del ciclo scolastico • Terzo Binario News

L’Assessore alla Pubblica Istruzione Federica Battafarano: “Scelta che garantisce continuità agli alunni, al termine della quinta plesso tornerà a Marina di Cerveteri”

“I bambini e le bambine delle classi terze dell’Istituto Salvo D’Acquisto attualmente collocati presso il plesso scolastico di Nazzareno Pagliuca alle Due Casette concluderanno lì il loro ciclo scolastico primario. Una volta concluso, i locali torneranno poi nella disponibilità dell’Istituto Marina di Cerveteri. Una scelta che punta a garantire continuità e stabilità agli studenti, che potranno così terminare le scuole elementari nelle stesse aule in cui lo hanno iniziato”. Ad annunciarlo è Federica Battafarano, Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Cerveteri.

“Attualmente – spiega l’Assessore – all’interno del plesso Pagliuca sono presenti tre classi terze appartenenti all’Istituto Salvo D’Acquisto, al quale sono stati affidati i locali dall’anno scolastico 2022/2023. Questo si era reso necessario perché in quel momento il plesso Pagliuca non poteva ospitare tutte le classi che avevano bisogno di spazio. In più occasioni si è dibattuto sulla possibilità di restituire il plesso all’Istituto originario, ovvero quello di Marina di Cerveteri, ma proprio per consentire la continuità scolastica, abbiamo optato per il mantenimento dei locali fino alla conclusione della quinta elementare, ovvero fino al termine del percorso scolastico dei bambini e bambine già presenti. Al termine, il plesso tornerà nella disponibilità di Marina di Cerveteri”.