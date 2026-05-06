Giovani tennisti del Tyrsenia Sporting Club di Cerveteri ospiti agli Internazionali di Roma • Terzo Binario News

Trasferta romana per gli allievi Under 18 della scuola di Tennis del Tyrsenia Sporting Club. Domenica 3 maggio hanno infatti vissuto un’esperienza indimenticabile agli Internazionali d’Italia. Tra campi leggendari e atmosfera unica, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di assistere da vicino agli allenamenti dei più grandi tennisti del mondo, osservando tecnica, intensità e passione ai massimi livelli.

Accompagnati dai maestri del Tyrsenia Sporting Club e dai genitori, è stata una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e dell’ispirazione.

Esperienze come questa lasciano il segno e accendono ancora di più la voglia di crescere, migliorare e sognare in grande