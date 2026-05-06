Aranova senz'acqua: Severini incalza Acea • Terzo Binario News

Il Presidente del Consiglio comunale del Comune di Fiumicino scrive una nota formale di protesta alla Società

Rubinetti a secco e giornate intere con la pressione idrica ridotta ai minimi termini.

Cresce il malcontento ad Aranova tra la cittadinanza, che soprattutto nei giorni di festa si è trovata in serie difficoltà, con acqua assente o con una pressione non sufficiente.

Spesso, si è trovata impossibilitata anche a fare le cose più semplici ed elementari.

A prendersi carico della questione, Roberto Severini, Presidente del Consiglio comunale di Fiumicino, che in un post social ha dichiarato: “Come vi avevo annunciato, ieri ho inviato una lettera molto accorata ai vertici Acea per sollevare ancora una volta il problema della scarsa pressione idrica ad Aranova e sollecitare una soluzione definitiva che attendiamo tutti da ormai 15 anni. Non molliamo un centimetro!”