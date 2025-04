Altra occasione persa dal Tolfa: 1-1 interno con il Borgo Palidoro in dieci • Terzo Binario News

Il Tolfa perde l’ennesima occasione per rientrare in corsa per i play-off, andando a pareggiare 1-1 allo Scoponi contro un Borgo Palidoro ridotto in dieci uomini per gran parte dell’incontro.

Occasione buttata perché anche stavolta le squadre davanti ai collinari in classifica hanno rallentato e si potevano accorciare le distanze. Invece è rimasto tutto sostanzialmente com’è con il solo Santa Marinella a gioire per aver passato praticamente indenne il turno di riposo forzato.

Nella 15esima di ritorno del girone A di Promozione il Grifone Gialloverde ha vinto di misura e gli mancano solo due punti per stappare lo spumante che celebra il salto in Eccellenza; affermazione interna facile del Salaria Vescovio ai danni della derelitta Indomita Pomezia che sale a 63 punti mentre l’Ostiantica, pur pareggiando in casa con il Pescia Romana, agguanta il Santa Marinella in terza posizione a quota 59 mentre il Tolfa resta quinto a 54.

Subito pronti-via e i collinari sono in vantaggio con Gabriele Martinelli che concretizza al meglio una sgroppata sulla fascia di Alessio Galletti, passaggio per Samuele Pangi e imbucata per il numero 9. I collinari sembrano quelli di inizio stagione, capace di palleggiare, correre e creare azioni da rete in quantità. Solo che invece, come capita ultimamente manca a concretezza e, nonostante gli ospiti giochino in dieci uomini per l’espulsione dell’ex biancorosso Lorenzo Savarino (e va fuori anche Andrea Cesaro dalla panchina), arriva il pari a inizio ripresa con Valerio Cuscianna, abile a sfruttare un errore in disimpegno. Poi viene sventolato il rosso anche a Marco Bevilacqua e nel finale a Gianluca Toscano. Prima di loro, si sono spostati in tribuna il dirigente collinare Marco Marenzi oltre al tecnico ospite Paolo Caputo.

«Il vantaggio ci stava facendo giocare bene – commenta mister Roberto Macaluso – visto che il Borgo era con un uomo in meno e dovevamo chiuderla. Invece uno sbaglio in mediana gli ha regalato il pareggio e lì la gara è cambiata. Abbiamo creato qualcosina ma è parsa evidente la mancanza di esperienza. Tralascio il discorso legato alla terna arbitrale (composta da Giulio Lattanzi di Viterbo, Gianmarco Guglielmo ed Elia Carangelo entrambi di Roma 1, ndc) decisamente non all’altezza, che ha penalizzato entrambe ci sono stati tre espulsi in campo e tre dalle panchine senza che fosse partito neanche un calcio durante il gioco. Certo, è l’ennesima occasione persa ma se non riusciamo a fare di più la colpa è mia».

Domenica prossima torna in campo il Santa Marinella che, come accennato, ha osservato il turno di riposo, e giocherà allo stadio Fronti contro il Palocco. Per il Tolfa invece probabile anticipo a sabato nella trasferta di Ostia con il Rodolfo Morandi che paga alcuni problemi di impianto. Le possibilità offerte sono quelle di disputare la partita domenica alle 18 o sabato alle 15 e sembra più probabile questa ultima opzione.