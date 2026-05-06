Lotta al randagismo, la A-Mici Odv sterilizza più di 80 gatti provenienti da Cerveteri e Ladispoli • Terzo Binario News

Numeri record nel mese di aprile per la “A-Mici Odv”: sterilizzati 83gatti, 47femmine e 36maschi

Un lavoro continuo, attento, capillare a tutela degli animali. Numeri record quelli registrati dalla “A-Mici Odv” nel mese di aprile: sterilizzati 83 gatti, 47 femmine e 36 maschi, tutti gatti dei comuni di Ladispoli, Cerveteri e zone intorno a Bassano Romano.

“Cominciano ad arrivare i primi cuccioli ma molto meno rispetto al passato, il lavoro di tanti anni comincia a dare i suoi frutti, o almeno lo speriamo – spiegano dall’Associazione – un grazie di cuore a NetAp -Network for Animal Protection che continua ad aiutarci, per combattere il randagismo felino l’unica soluzione è la sterilizzazione!”

L’associazione A-MICI ODV è un ente senza scopo di lucro, gestita da volontari, che si occupa della cura dei gatti randagi del territorio a Nord di Roma

L’associazione A-MICI ODV, nata nell’Aprile del 2013, è un’associazione di volontariato protezionista, ovvero di tutela degli animali randagi, domestici o di affezione, a qualsiasi specie essi appartengano, con particolare riguardo ai gatti, con lo scopo di arginare e controllare il fenomeno del randagismo e di migliorare le condizioni di vita degli animali, senza scopo di lucro diretto e indiretto, e con struttura democratica autonoma, apolitica e apartitica, nata ad opera ed iniziativa di un gruppo fondatore che già da qualche anno svolge individualmente questo tipo di attività.

Le finalità dell’associazione A-MICI ODV sono la cura delle colonie feline presenti nel nostro territorio, Marina di San Nicola (provincia di Roma), il mantenimento e la sterilizzazione dei gatti randagi di cui arriva segnalazione, la prevenzione del randagismo, la repressione del loro maltrattamento, la sensibilizzazione dei residenti sulla necessità e l’utilità della sterilizzazione. In questo modo, oltre a garantire il benessere degli animali, obiettivo primario per l’associazione, assicuriamo, in conformità a quanto disposto dalla legge, un servizio socialmente utile dal punto di vista igienico-sanitario e di tutela e valorizzazione dell’ambiente nel territorio in cui operiamo.

Scopri di più, visitando la pagina Facebook

https://www.facebook.com/AssociazioneMICIodv