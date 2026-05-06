San Giorgio a Maccarese, il programma dei festeggiamenti per il Patrono • Terzo Binario News

Organizzato dalla Parrocchia San Giorgio, dal 15 al 17 maggio tre giorni ricchi di appuntamenti religiosi, culturali e ricreativi

Nei giorni 15, 16 e 17 maggio 2026, a Maccarese nel campo sportivo adiacente alla chiesa di San Giorgio, viale Castel San Giorgio, 302 a Maccarese, si celebra la Festa di San Giorgio, patrono della comunità. L’evento patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato dalla Parrocchia San Giorgio, prevede tre giornate ricche di appuntamenti religiosi, culturali e ricreativi.

Il programma si aprirà venerdì 15 maggio alle 17.00 con la Processione di San Giorgio, alla presenza del Vescovo Gianrico Ruzza e del Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini. Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti nell’area della festa le giostre per il divertimento di bambini e ragazzi, il mercatino artigianale e lo stand gastronomico gestito dal Comitato Festa di San Giorgio.