A Civitavecchia le Olimpiadi Regionali di Primo Soccorso • Terzo Binario News

Domenica 10 maggio 2026, in piazzale Pietro Guglielmotti 7, Civitavecchia ospiterà le Olimpiadi Regionali di Primo Soccorso.

L’importante iniziativa formativa, organizzata da Croce Rossa Italiana e realizzata in collaborazione con il Comune, con l’Autorità di Sistema Portuale, con la Capitaneria di Porto e con la Polizia Locale, vedrà protagonisti gli studenti delle classi quarte degli istituti superiori provenienti da tutto il Lazio, impegnati in prove pratiche che simuleranno situazioni di emergenza. I ragazzi saranno chiamati a dimostrare competenze di primo soccorso, capacità di collaborazione e prontezza decisionale.

Le Olimpiadi rappresentano un’occasione significativa per promuovere la cultura del primo soccorso tra i più giovani e per sensibilizzare la cittadinanza sui valori fondamentali dell’azione umanitaria. Non si tratta soltanto di una competizione, ma di un percorso di crescita, di formazione e di condivisione, che rafforza il ruolo della Croce Rossa Italiana nella diffusione della solidarietà e dell’educazione al soccorso.

La squadra vincitrice della fase regionale rappresenterà il Lazio alla finale nazionale in programma a Bolzano il prossimo 30 maggio 2026.

L’Assessora all’Istruzione e alla Cultura, Stefania Tinti ha così commentato: ”Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la formazione possa tradursi in cittadinanza attiva e consapevole. Coinvolgere i giovani in percorsi come questo significa investire in una comunità più preparata, più solidale e più responsabile. Civitavecchia è orgogliosa di ospitare un evento che unisce educazione, valori umanitari e spirito di squadra, contribuendo alla crescita civile delle nuove generazioni”.

Anche Roberto Petteruti, rappresentante della Croce Rossa Italiana – Comitato di Civitavecchia, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: ”Le Olimpiadi di Primo Soccorso rappresentano uno strumento fondamentale per avvicinare i giovani ai valori della Croce Rossa e per fornire loro competenze concrete che possono fare la differenza in situazioni di emergenza. È motivo di grande soddisfazione per il nostro Comitato ospitare un evento di tale rilevanza, che unisce formazione, impegno e spirito di servizio”.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a sostenere l’iniziativa e a partecipare a questo importante momento dedicato alla sicurezza, alla prevenzione e alla cultura del soccorso.