Fuga di gas a La Storta, i pompieri di Bracciano la contengono • Terzo Binario News

I Vigili del fuoco di Bracciano, con l’equipaggio della 25A, oltre all’incidente stradale di via Parigi, sono intervenuti nel comune di Roma, precisamente in via Italo Alighiero Chiusano per una figura di gas su sede stradale.

In uno scavo, per cause in corso di accertamento si è danneggiato una tubazione della media pressione di gas.

I Vigili del fuoco hanno subito applicato le procedure per contenere la fuoriuscita.

Visto la delicatezza dell’intervento il Capo Squadra ha reputato necessario l’ausilio del nucleo NBCR, nucleare biologico chimico e radiologico, che con strumenti sensibilissimi hanno rilevato l’andamento della fuoriuscita.

Arrivato in seguito il personale Italgas che ha provveduto ad intercettare la valvola di chiusura della condotta. La rapidità di esecuzione da parte dei Vvf ha evitato un epilogo sicuramente più severo.