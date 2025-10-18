Tolfa in casa contro la Duepigrecoroma, Moretti saluta e va via • Terzo Binario News

Passato il turno in Coppa Italia mercoledì, nonostante la sconfitta interna per 1-0 per mano del Parioli, oggi alle 15,30 il Tolfa torna in campo alla Pacifica contro la Duepigrecoroma per la quinta giornata del girone A di Promozione con un addio consumatosi nelle ultime ore.

È quello di Andrea Moretti, con il centravanti e il sodalizio collinare che si separano a poche settimane dal ritorno a Tolfa. Ad annunciarlo è la società attraverso un comunicato ufficiale: «Comunichiamo a soci, appassionati e addetti ai lavori che il centravanti Andrea Moretti per motivi personali ha rescisso il contratto.

È un accadimento imprevisto del quale siamo rammaricati. Lo salutiamo con affetto, anteponendo come nostra consuetudine l’interesse generale della società di fronte ai singoli, nella consapevolezza che le strade in un prossimo futuro possano comunque ricongiungersi.

A breve la società comunicherà l’eventuale suo sostituto». Che l’esito potesse essere questo lo si è intuito quando mercoledì il centravanti è andato in tribuna nel ritorno di Coppa Italia sebbene non ci fossero problematiche fisiche a limitarne l’utilizzo.

Se il clima è comunque buono per il prosieguo della marcia nella competizione infrasettimanale, per mister Michele Micheli ci sono diversi problemi di formazione da risolvere come spiega lui stesso: «Siamo in fatica, si passa un momento con tanti problemi di condizioni fisiche precarie e assenze varie che si protrae dall’inizio della stagione che ci ha privato sempre di qualche titolare. Mercoledì l’abbiamo portata a casa con due giocatori influenzati, quattro assenze e Manuel Vittorini vittima del torcicollo. Ecco perché – continua l’allenatore – quella con il Parioli è stata una grossa prova di carattere dove neanche meritavamo sconfitta. Ho visto una squadra molto in crescita sotto questo aspetto». Tornando all’attualità riecco il campionato: «Venerdì c’è stato un buon allenamento, bisogna stringere denti perché oggi non ci sono alternative. In difesa siamo al completo mentre siamo messi male in mezzo e davanti. Moretti è andato via, si sta cercando il sostituto e Miguel Vittorini è fuori quindi serve un altro attaccante. Nuti è ancora assente mentre punto su Pasquini. La soluzione davanti può essere Gaudenzi falso 9. I romani? Li ho visti, sono organizzati, compatti e fisici con due tre pezzi validi. Non sarà facile ma bisogna assolutamente vincere per rimetterci in carreggiata» conclude Micheli. Tornando per un attimo alla Coppa Italia, l’avversario degli ottavi di finale sarà il Grifone Calcio, che milita nello stesso girone A dei collinari. Andata al Portuense il 29 ottobre, ritorno allo Scoponi il 12 novembre.