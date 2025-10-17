Futsal Civitavecchia alla prima trasferta stagionale • Terzo Binario News

È andato male l’esordio ma la Futsal Civitavecchia può e deve iniziare a fare punti nel girone E di serie B. Oggi alle 15 i nerazzurri saranno ospiti della Green Sport Arena, tana de La Pisana, nella seconda giornata del campionato nazionale di calcio a 5.

La formazione di Vincenzo Di Gabriele ha disputato la prima gara stagionale sul parquet amico del PalaDeAngelis di Santa Marinella perdendo 3-1 per mano dei sardi del Villaspeciosa. Una gara non bella anche se le occasioni non sono mancate, visto pure il vantaggio siglato da Di Eugenio, sebbene fossero rimasti fuori per squalifica due pezzi da novanta come capitan Santomassimo e Trappolini mentre Pietrantozzi si è fatto male in allenamento. Il primo oggi torna disponibile, il che è un’ottima notizia per l’allenatore che si ritrova un’iniezione di esperienza in campo oltre che delle rotazioni in più nella rosa.

«È uno scontro diretto – dice mister Di Gabriele – nel quale dobbiamo cercare di fare punti e possiamo sfruttare il rientro di Santomassimo, che torna disponibile a seguito della squalifica. Stiamo lavorando sull’amalgama fra giocatori vecchi, nuovi e giovani e ci vorrà del tempo per vedere certi meccanismi funzionanti come piace a me. La categoria impone ritmi alti e giocatori performanti fisicamente. Ci faremo trovare pronti per questo appuntamento». Altra incognita, il fondo della Green Sport Arena in gommato, superficie che i civitavecchiesi incontreranno spesso in stagione ma che per ora rappresenta un punto interrogativo per la reazione della palla alle sollecitazioni.

La Pisana è avversario stagionale per la permanenza in categoria ma anche una compagine che in passato si è trovata spesso sulla strada dei nerazzurri quando militava in serie C. Epiche alcune sfide specie all’Ivan Lottatori con tanto di tifoserie al seguito. Poi i romani sono saliti in serie B già qualche stagione fa così le strade delle due formazioni non si sono più incrociate fino ad oggi.