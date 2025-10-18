La visita dell'ambasciatore norvegese inaugura la "Settimana Nordica" a Tolfa • Terzo Binario News

Fino a domenica 26 in varie location del paese mostre, proiezioni, laboratori, incontri, presentazioni di libri e momenti gastronomici

di Cristiana Vallarino

La Settimana Nordica a Tolfa è iniziata ufficialmente ieri, venerdì, quando l’aula consiliare ha ospitato l’incontro con l’ambasciatore norvegese, ricevuto dalla sindaca.

Il benvenuto e gli scambi di saluti si sono tenuti sia in italiano che in inglese, così che fossero compresi da tutto il nutrito numero di presenti: molti artisti che partecipano alla manifestazione, anche alcuni norvegesi che da tempo vivono a Tolfa e appresentanti di associazioni locali, come il Centro La Rocca Aps, la Pro Loco e la Fidapa.

La prima cittadina Stefania Bentivoglio (pure in perfetto inglese) ha ricordato la lunga amicizia – iniziata esattamente 30 anni fa – che lega i tolfetani al gruppo di norvegesi che, arrivati per soggiornare al Centro studi Italo-Norvegese di viale d’Italia, hanno col tempo comprato e ristrutturato abitazioni antiche, decidendo in alcuni casi di vivere nel paese stabilmente e magari dedicarsi ad attività, un esempio su tutti la gestione del Convento dei Cappuccini, diventato uno splendido complesso ricettivo.

“Un legame che colpisce proprio perchè stretto con un popolo del Nord, non dell’area del Mediterraneo – ha ribadito la sindaca -, e quindi con usi, costumi e stili di vita molto diversi dai nostri. Eppure, forse proprio per questo il legame si è rafforzato”. Bentivoglio ha poi ricordato alcuni degli appuntamenti inseriti nella Settimana Nordica, dalle mostre alle proiezioni di film, passando per workshop per bambini e assaggi gastronomici e pure laboratori di lavorazione della pelle. “Con i nostri artigiani dell’Accademia della Catana – ha anticipato – lavoreranno quelli Sami (presenti coi loro splendidi e colorati costumi, ndr) per realizzare una catana in pelle di renna e salmone, secondo la loro tradizione”.

Una frequentazione fatta di scambi culturali e non solo, come ha sottolineato l’ambasciatore Tord Tukun, il quale ha detto di aver conosciuto Tolfa appunto nel 1995, come ospite del Centro Studi. “Quello che più colpisce – ha detto – è che questa collaborazione a tutto campo, e la varietà di iniziative attuate insieme, esista in un paese piccolo, non in una grande città”. L’ambasciatore – accompagnato dall’addetto culturale Linda K. Gaarder – ha ringraziato tantissimo l’amministrazione e tutta la gente di Tolfa per l’affetto che mostrano per i suoi connazionali. “In cambio – ha aggiunto – Tolfa, con le sue bellezze naturali e storiche e i suoi prodotti artigianali o gastronomici, ormai è molto conosciuta in Norvegia il che favorisce anche scambi di carattere economico”.

Lo stile di vita dei piccoli centri italiani è apprezzato anche da Jan Olav larsen, coordinatore del Centro studi Italo-Norvegese. “Ho studiato a Milano – ha detto – una bellissima città certo, come sono splendide Firenze o Roma, ma per conoscere davvero come vivono gli italiani si deve andare in realtà di provincia. E Tolfa ne è la conferma”.

Ole Tolstad, artista e fotografo – “il primo norvegese che ho conosciuto da ragazzina” ha raccontato la sindaca – “anima” della manifestazione, ha quindi spiegato come la Settimana Nordica sia stata organizzata sulla spinta di una idea lanciata quasi per caso, grazie alla collaborazione di tanti volontari, sia di Tolfa che stranieri. “Che hanno lavorato tantissimo e stanno ancora ultimando le ultime cose. Muovendosi su molti fronti visto che per l’evento si sono usate diverse splendide location, in palazzi storici tolfetani. Stavolta partecipano artisti soprattutto norvegesi, con una discreta presenza di alcuni da alcune nazioni scandinave. La prossima edizione faremo in modo di portarne tanti, da altri paesi nordici”.

C’è stato poi il momento dello scambio dei doni: all’ambasciatore il Comune ha consegnato un crest mentre Tolstad gli ha regalato un poster con le foto delle porte di Tolfa. Dall’ambasciata sono arrivati splendidi volumi su Munch.

In chiusura, prima che l’ambasciatore fosse accompagnato in un giro per il paese e poi alle mostre al Centro Studi e ai Cappuccini, doppia foto di gruppo. In quella istituzionale anche il consigliere Domenico Lucianatelli e l’ex assessore alla Cultura Tomasa Pala che ha fatto da coordinatrice, a supporto della sindaca, nell’organizzazione della Settimana Nordica. E infine mega foto di gruppo con tutti i presenti.

Il programma degli appuntamenti della Settimana, che durerà fino a domenica 26, si può trovare nelle locandine, che riportano anche tutti i loghi degli organizzatori, diffuse on line e affisse per il centro.