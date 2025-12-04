Teatro ad Allumiere, alla chiesa de La Bianca si rivive la storia di Sant'Agostino d'Ippona • Terzo Binario News

La rappresentazione multimediale dell’8 dicembre alle 18.30 ha la firma di Agostino De Angelis

Dopo il successo riscosso lo scorso agosto presso l’Eremo della SS. Trinità di Allumiere, torna in scena la Rappresentazione Teatrale Multimediale dedicata a Sant’Agostino d’Ippona, con la regia di Agostino De Angelis, in una nuova e suggestiva cornice. L’appuntamento “Sant’Agostino d’Ippona: da Peccatore a Santo” è fissato per l’8 dicembre alle ore 18.30 nella Chiesa Nostra Signora di Lourdes nella località La Bianca del Comune di Allumiere, un luogo che, con la sua spiritualità, si presta alla narrazione intensa e contemplativa della vita del grande Dottore della Chiesa.

L’evento, accolto dal Parroco Don Fabio Casilli, rappresenta un’importante occasione culturale per la comunità di Allumiere e per tutti coloro che desiderano vivere una serata di teatro sacro di grande impatto emotivo, in un contesto che invita alla riflessione e alla partecipazione.

La performance, arricchita da letture di Romina Scocco, Alessandra Ercolani, Anna Pesce, Sabrina Scocco, Milena Santecchi, Pina Scocco, Marco Telloni, Valerio Parigiani, Fabio Scocco, Stefano Ercolani, della comunità parrocchiale e momenti corali diretti da Gabriele Appetecchi con l’accompagnamento alla tromba di Marco Muneroni e la partecipazione del soprano Elena Danusia, con suggestioni visive di immagini e filmati, porterà il pubblico in un viaggio coinvolgente attraverso le meditazioni, le conversioni e le profonde riflessioni che hanno caratterizzato il cammino umano e spirituale di Sant’Agostino. La regia di De Angelis, nota per la capacità di fondere teatro, storia e patrimonio culturale, offrirà ancora una volta un’esperienza immersiva che valorizza il dialogo tra arte e fede.

L’evento organizzato dall’Associazione Culturale ArcheoTheatron con Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage, project manager Desirée Arlotta, rientra nel progetto nazionale ideato dallo stesso regista dal titolo: “I Sentieri dell’Anima”, II Edizione con il patrocinio della Diocesi di Civitavecchia -Tarquinia e patrocinato dal Comune di Allumiere, Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma Capitale. Foto e riprese Video Associazione FotografiAmo.