Sport ad Allumiere, Braccini: "Ecco i lavori che partiranno alla Cavaccia" • Terzo Binario News

“In questi mesi ho assunto anche la delega allo sport e mi preme portare a conoscenza della comunità di Allumiere il lavoro svolto di concerto con il Sindaco e l’intera amministrazione comunale.

Siamo beneficiari di un importante fondo di 600 mila euro per l’impiantistica sportiva alla Cavaccia che permetterà di rinnovare il manto erboso con uno di nuova generazione, la possibilità di avere un ulteriore campo da calcetto e altre attività di riqualificazione dell’impiantistica sportiva esistente.

Grazie al lavoro sinergico del consigliere Carlo Cammilletti e del Sindaco, sempre alla Cavaccia, abbiamo la possibilità di implementare la palestra all’aperto situata al fianco delle tribune. Il tutto questo prenderà corpo a partire dal 2026.

Per quanto riguarda gli spogliatoi, il consigliere Giovanni Sgamma con il Sindaco, stanno portando avanti il progetto per la completa riqualificazione. Significativa anche l’iniziativa intrapresa dalla Assessore Romina Scocco che ha portato all’affidamento il vecchio bar e biglietteria sempre alla Cavaccia alla Associazione ‘Airone Monti della Tolfa’ che lo hanno riqualificato e che sarà un punto di riferimento per il podismo territoriale. Per quanto concerne la palestra a parte alcuni interventi quali la creazione di una rete internet, la riqualificazione degli spogliatoi si sta studiando l’efficientamento della struttura dal punto di vista energetico.

Come delegato alle manutenzioni voglio evidenziare anche il grosso lavoro che si sta facendo sulla rete della pubblica illuminazione. Da alcuni mesi si stanno sostituendo i vecchi punti luce con nuove plafoniere a LED. Si sono già ultimate via Antonietta Klitsche, via Mario Fontana, via della Repubblica, tutto il giro della botte (via Braccianese). A breve ne verranno sostituite altre. Il tutto per cambiare una illuminazione ormai obsoleta e migliorare la qualità della luce. Importanti gli interventi di ripristini stradali su via Civitavecchia, via del Santuario, parte di via IV Novembre, Contrada Matteotti, Contrada Bolzella e alle terre che sono legati ai lavori di installazione della fibra ma anche ak sottoservizi di metanizzazione, bonifiche idriche e allacci elettrici”.

Aldo Braccini