Terra Vera, sabato a Santa Severa Nord gusto e cultura della Tolfa rurale • Terzo Binario News

TERRA VERA – Sabato 6 Dicembre
Gusto e cultura della Tolfa rurale.
Dalle 15:00 alle 21:00 – Piazza Donatori di Sangue – SANTA SEVERA NORD
Vieni a scoprire i sapori della nostra terra: assaggi gratuiti, show cooking, prodotti locali, panettoni artigianali, miele, vino, biscotti…
Per i più piccoli: Mini Orto, attività sulla sostenibilità e Mascotte party con Dimensione Animazione.
Un pomeriggio pieno di cose buone, colore, profumi e famiglia.
Terra Vera un evento del Comune di Tolfa con il contributo di Regione Lazio e Arsial